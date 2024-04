Fossili e minerali veri: i bambini della primaria di Oggiona preparano la mostra

Come piccoli paleontologi in questi giorno i bambini della primaria Battisti di Oggiona (IC Galvaligi di Solbiate Arno) stanno lavorndo con una serie di fossili veri, messi a loro disposizione dall’appassionato Adriano Segato, per studiarli e preparare la mostra temporanea Fossili e minerali aperta al pubblico nel fine settimana, da venerdì 12 a domenica 14 aprile, dalle ore 14 alle 20 negli spazi della scuola trasformati per l’occasione in museo della preistoria.

L’iniziativa è nata all’interno del progetto “Alla scoperta di fossili e minerali”, proposto dagli insegnanti per avvicinare le bambine e i bambini al mondo della paleontologia.

Gli alunni della Battisti si sono impegnati in diverse attività didattiche per approfondire il tema dei fossili e della formazione dei minerali, studiando la materia con veri reperti per divenrare diventare piccoli paleontologi.

«La disponibilità di questo materiale permette ai bambini di sperimentare un approccio ludico e innovativo allo studio della preistoria, coniugando gli aspetti scientifici della ricerca a quelli artistici e valorizzando, nel contempo, la trasmissione dei saperi tra adulti e bambini», spiegano i docenti introducendo l’idea di allestire una vera e propria mostra interattiva.

Le insegnanti Rea Pina, Mara Milani, Anna Barletta e Paola Fabris della scuola primaria Battisti, insieme al Comitato genitori, ringraziano Adriano Segato «per aver messo a disposizione il frutto del suo lungo e appassionante lavoro, che crea l’occasione per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte e della scienza tramite una significativa relazione educativa».

QUI la locandina della mostra.

La scuola primaria Battisti è in iazza Risorgimento 1, a Oggiona con Santo Stefano.