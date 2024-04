Frontale a Castelveccana, un ferito in ospedale

Incidente frontale attorno all’ora di pranzo a Castelveccana. Poco dopo le 12,30 due auto si sono scontare in via Marconi, la strada principale del paese, all’incrocio con la strada che va a Nasca.

Sul posto i soccorsi medici di Padana Assistenza, i Vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno rilevato l’incidente.

Coinvolte due persone, un 23enne e un uomo di 53 anni. Solo per una persona si è reso necessario un controllo in Pronto soccorso, dove è stata portata in codice verde.