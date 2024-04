Futura sorpresa in casa: ora Talmassons ha il match ball

Si chiude nel giorno più importante la lunghissima striscia vincente della Futura Volley Giovani tra le mura amiche del PalaBorsani di Castellanza. Nella Gara1 della finale promozione per andare in Serie A1 le Cocche si fanno sorprendere da Talmassons, che passa con un netto 0-3 e giocherà sul campo di casa il “match ball” per salire nella massima categoria. (foto Loris Marini/FVG)

Un KO pesante, quello della squadra di Beltrami davanti a 1.500 spettatori: perso un primo set spettacolare in volata (23-25) le biancorosse hanno via via perso smalto e fiducia (20-25 e 17-25 gli altri set), bloccate da un muro – quello ospite – efficace e produttivo con 11 punti realizzati con questo fondamentale. La Futura si è affidata a Cvetnic, autrice di 14 punti, e ha trovato in Rebora una buona alternativa (13) mentre Zanette, trascinatrice negli scorsi incontri, si è fermata a 6.

Il muro ha invece permesso alla CDA di giocare con maggiore efficacia anche negli altri aspetti del gioco: l’americana Hardeman ha messo a segno 14 punti, uno in più della giovane Piomboni mentre Costantini si è spesso fatta trovare pronta al momento giusto, come in occasione del punto che ha dato il primo set alla sua squadra.

«Purtroppo siamo stati troppo timidi in attacco – il commento di Beltrami a fine gara – Sapevamo che erano forti in fase di muro-difesa ma la sensazione è che questa cosa ci abbia creato più problemi ancor prima di averli veramente. Ora dobbiamo metterci in testa che possiamo farcela a patto di spingere e rischiare invece di giocare con il freno a mano tirato. Dobbiamo ricostruire la mentalità giusta in questi quattro giorni: loro hanno un rigore in casa però deve incidere anche la nostra rabbia e voglia di rivalsa».

Gara-2 è quindi in programma giovedì 25 aprile dalle ore 18 nel palasport di Latisana (Udine), campo di casa di Talmassons che proverà a centrare una promozione storica per un paese di 4mila abitanti. Alla Futura il compito di riportare la serie al PalaBorsani: è il momento del “tutto per tutto”.