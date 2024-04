Gornate Olona, appuntamento in biblioteca con Gabriele Voltolin

Appuntamento con l’autore, sabato 20 aprile, negli spazi della Biblioteca Comunale di Gornate Olona. L’ospite del giorno sarà Gabriele Voltolin che parlerà alla platea del suo libro, “E le stelle continuano solo a guardare…”.

69 anni, apprezzato cronista sportivo di lunga data, Voltolin ha affidato alle pagine del volume edito da B&B Edizioni, un dialogo tra se stesso e un suo nipote, tragicamente scomparso – ancora giovane – molti anni fa. A stroncare la sua vita un incidente stradale avvenuto mentre il ragazzo stava affrontando una randonnée notturna, una di quelle pedalate che si svolgono spesso in compagnia, senza velleità agonistiche ma per il piacere di scoprire il mondo a bordo di una bicicletta.

A quel drammatico evento si rifà anche la copertina, realizzata come altre illustrazioni dai nipotini di Voltolin: un segno di continuità familiare che fa il paio con le parole, delicate, inserite nelle pagine del libro.

L’incontro di Gornate – con il patrocinio del Comune e il supporto della Pro Loco – prenderà il via alle ore 16 ed è a ingresso libero. Insieme a Voltolin sarà presente un rappresentante della casa editrice, che ha sede a Mozzate.

«… Tu caro nipote, un giovane pieno di vita e di sogni, stavi pedalando sulla tua bicicletta, forse immerso nei tuoi pensieri. L’autista dell’auto, purtroppo, non riuscì a vedere la bicicletta nel buio della notte. Fu un incidente, un tragico incidente che ci ha portato via un angelo troppo presto. E le stelle… continuavano SOLO a guardare, silenti e lontane, mentre il nostro mondo cambiava per sempre».