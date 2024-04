“Il centrodestra di Malnate si compatta intorno a Sandro Damiani”

“Il centrodestra si compatta attorno all’avvocato Sandro Damiani, candidato Sindaco”. È questo il titolo della pagina del MalnatePonte, il giornale del Comune di Malnate che è in distribuzione nelle case della città da qualche ora. E queste righe appaiono a pagina 29, nella sezione dedicata a Fratelli d’Italia, partito che fa parte della minoranza in consiglio comunale, posto che occupa ovviamente Sandro Damiani. Nell’intervista firmata da Marco Damiani – nipote dell’ex sindaco ed esponente di Forza Italia nel recente passato – si legge che, quella di Sandro Damiani, «È la soluzione su cui fin dall’inizio si è creata la maggior sintesi locale e provinciale, confermandosi poi nel confronto come miglior Sindaco per Malnate».

Sembra quindi sempre più vicino l’annuncio della candidatura di Sandro Damiani per il centrodestra malnatese. Nell’articolo vengono svelati anche cinque punti strategici che faranno parte del programma elettorale: Campus scolastico e sportivo in via Milano; Fluidità della viabilità; Servizi sanitari quanto più agevoli; Decoro ed estetica del paese; Investimenti per la sicurezza, da tutti i punti di vista. L’articolo poi tocca il tema della coalizione: «Se le collaborazioni con Forza Italia e Lega sono affermate da tempo, e un nuovo valore aggiunto l’ingresso in coalizione di Malnate ideale che presto inaugurerà anche la propria sede e che potrà dimostrare un buon risultato elettorale».

Dalle parole riportate sulla pagina di Fratelli d’Italia sembrerebbe quindi una coalizione unita, e con ogni probabilità Forza Italia e Malnate Ideale staranno al fianco di Sandro Damiani. Decisamente più in dubbio invece la posizione della Lega. E anche in questo caso sono le pagine del MalnatePonte – o meglio, la pagina a fianco – a prendere altre direzioni. Nello spazio riservato al Carroccio malnatese, di fatti, si legge che «…Consapevoli di ciò abbiamo lavorato per far convergere l’intera coalizione sul nome di Paola Cassina, anche perché secondo noi le altre soluzioni si sono rivelate di difficile condivisione. La Lega di Malnate è un baluardo di coesione e determinazione. Siamo impegnati per il nostro territorio e continueremo a difendere i nostri valori e gli interessi dei nostri concittadini con fierezza e impegno». Parole che divergono quindi da quelle scritte da Damiani e che aprono a una spaccatura del centrodestra, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Malnate Ideale contrapposti a Lega e alla lista di Paola Cassina, che si dovrebbe presentare una propria lista civica.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più, anche perché mancano solo due mesi al fine settimana elettorale dell’8 e 9 giugno e il primo appuntamento in programma sarà una serata di Malnate Ideale in programma per il 19 aprile. Per quella sera i giochi saranno fatti e si saprà se il centrodestra andrà davvero unito oppure si scinderà in due parti.