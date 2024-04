Il Drago di Malpensa recupera due escursioniste e un cane sui monti di Lecco

Intervento di soccorso a 900 metri di quota per il Drago 141, l’elicottero dei vigili del fuoco di base a Milano Malpensa: come spesso un AW139, l’elicottero è stato mobilitato per un soccorso a persone, in questo caso nel Lecchese.

Due donne con un cane, durante una gita sopra il comune di Lierna, hanno perso il sentiero e si sono ritrovate in una zona impervia. Il personale elisoccorritore le ha dapprima imbragate e recuperate con il verricello.

Successivamente è stato imbragato e recuperato anche il cane. Le donne e l’animale sono state poi trasferite più a valle dove vi era il personale dei vigili del fuoco di Lecco.

Il Drago 141 è un Leonardo Aw139. A Malpensa è basato anche un altro velivolo dello stesso tipo, Drago 150.