“Turni troppo pesanti”, protesta davanti alla 3SG-Camelot di Gallarate

Lavoratori e sindacati di base in protesta alla 3SG Camelot, l’azienda di servizi socio-sanitari del Comune di Gallarate.

Chiedono “turni meno massacranti e un accordo di secondo livello”. Anche se va notato che la protesta è arrivata proprio nel giorno in cui azienda e sindacato confederale hanno definito l’accordo.

“I ripetuti richiami in servizio del personale e il pesante carico lavorativo dovuto all’ assenza frequente della terza operatrice nei nuclei non consente alle operatrici il necessario recupero psico-fisico e la adeguata serenità sul luogo di lavoro con il rischio che ciò influisca sullo stesso servizio. Infatti, le assenze delle dipendenti, vengono gestite aumentando i loro carichi di lavoro”, dice il volantino della Al Cobas.

In particolare il sindacato ha chiesto l’introduzione di una pausa dopo il turno notturno, per evitare che chi ha fatto la notte si trovi ad affrontare poi uno dei turni diurni già il giorno successivo.

Il sindacato chiede inoltre “un premio per contrastare il carovita e gli incrementi di inflazione e aumenti di generi di prima necessità (elettricità, carburanti, spese generi alimentari, ecc.)” e contesta all’azienda di non aver risposto e di attuare “una modalità discrezionale per il pagamento dei premi al personale”.

La protesta è stata attuata con un presidio all’ingresso carraio del complesso della 3SG, in via Sottocorno.