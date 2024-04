In bici e in corteo, Cardano al Campo celebra il 25 aprile

La Città di Cardano al Campo celebra con diversi eventi il 79° Anniversario della Liberazione, giovedì 25 aprile. La commemorazione è promossa insieme a sezione locale di Anpi, Fiab Amicinbici e Associazione Laura Prati, oltre al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Primo appuntamento, dalle 8.15, la “Biciclettata resistente”, con ritrovo in piazza Mazzini: è la tradizionale libera biciclettata nelle vie dedicate ai Martiri della Libertà per deposizione corone e brevi interventi.

La biciclettata si svolgerà nel rispetto del Codice della Strada.

Nel corso della mattinata l’Amministrazione deporrà corone di alloro al Monumento ai Caduti delle Scuole Pascoli e alle Vie XXV Aprile, E. Mantegazza, G. Carù, Don G. Oldrati, L. Ferrazzi, B. Ferrazzi, N. Ruberto, P. Grossoni, F.lli Spotti, F.lli Cervi, G. Matteotti, E. Curiel e Don Minzoni.

Alle 9.45 la Santa Messa nella chiesa di S. Anastasio, in suffragio dei Caduti della Liberazione, seguita alle 10.30 da Alzabandiera di fronte al municipio.

Qui ci saranno anche interventi del sindaco e altri rappresentanti istituzionali, oltre alla rappresentazione lavori dei ragazzi del CCRR “Laura Prati”.

Seguirà il corteo sul percorso Piazza Mazzini – Via Mameli – Via Al Parco – Via Gramsci – Cimitero, con deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti al Cimitero e posa di una rosa alla sindaca Laura Prati.

Accompagnamento musicale a cura de “La Filarmonica” di Cardano al Campo.

Tutti i cittadini sono invitati a esporre il tricolore.