In duecento a Bobbiate corrono per sostenere la scuola “Enrico Fermi”

La prima edizione della Family3k Funrun/walk, organizzata dell’associazione “Genitori di Bobbiate” in collaborazione con la scuola primaria Enrico Fermi di Varese, si è conclusa con un bel successo di partecipazione, registrando quasi duecento partecipanti.

Ad animare le strade del quartiere di Bobbiate e a creare un’atmosfera gioiosa c’erano bambini, qualcuno piccolissimo anche in carrozzina, nonni, genitori, insegnanti e persino amici a quattro zampe.

La “gara” ha preso il via con grande entusiasmo, con la Brusa Family che si è guadagnata il primo posto al traguardo. A seguire, un gruppo di bambini che ha mantenuto un ritmo costante dall’inizio alla fine, mostrando una sorprendente determinazione atletica.

Al termine della corsa, tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia e un ristoro con acqua e mele, ben accetti dopo lo sforzo fisico.

Il premio per il maggior numero di iscritti è stato assegnato alla classe 4A, che ha ricevuto in premio un pacco ricco di materiale scolastico e cancelleria, un modo per stimolaare l’entusiasmo e la partecipazione scolastica. «Questa è stata una giornata eccezionale, che ha superato tutte le nostre aspettative – ha commentato Alessandro Gatta, presidente dell’associazione “Genitori di Bobbiate” organizzatrice dell’evento sportivo – . È stato gratificante vedere così tante persone unirsi e partecipare con gioia e spirito festoso. Questo evento non solo promuove il benessere fisico, ma rafforza anche il senso di appartenenza alla nostra scuola. Inoltre, i proventi ottenuti ci consentiranno di finanziare le necessità dei nostri bambini. Siamo davvero grati per il sostegno e l’entusiasmo mostrati da tutti».

Con il successo di questa prima edizione, gli organizzatori sono ottimisti riguardo alla possibilità di rendere la Family3k Funrun/walk un appuntamento annuale, continuando a promuovere salute, sport e coesione sociale a Bobbiate.