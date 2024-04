A Luino una mostra fotografica che documenta le stragi nazifasciste

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile a Luino, in piazza Risorgimento sarà allestita una mostra fotografica documentale sulle stragi nazifasciste nel territorio e nel più ampio panorama nazionale.

La mostra, parte integrante del programma più ampio della giornata, sarà curata da Claudio Caldironi, il quale, come spiega il presidente dell’ANPI Luino, Emilio Rossi, ha «pazientemente recuperato documenti e foto che testimoniano i crimini del passato regime».

Sempre in piazza Risorgimento, dopo le commemorazioni ufficiali, ed in seguito davanti al Sacrario della Gera, gli studenti dell’I.S.I.S. “Città di Luino – Carlo Volonté” reciteranno alcune poesie riguardanti la Resistenza nel nostro Paese.

«Iniziative – conclude Rossi – lodevoli, per non dimenticare il sacrificio generoso di donne e uomini che hanno lottato e sono morti per restituirci un’Italia libera e democratica».