Incendio nel Bellinzonese: le fiamme alimentate dal vento

Un incendio è divampato a Semetina nel Bellinzonese. Poco dopo le 14.30 in via Moyar le fiamme sono iniziate in un fabbricato, costruito prevalentemente in legno, per poi estendersi rapidamente favorite anche dal forte vento.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona nonché, a titolo precauzionale, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Sul posto anche i pompieri di Bellinzona, che hanno provveduto a domare il rogo. Non si segnalano feriti. Ingenti per contro i danni. Per facilitare le operazioni di spegnimento, le strade di accesso all’area sono state chiuse fino alle 16.45.