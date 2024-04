Investita da un treno a Busto Arsizio, morta una ragazza di 20 anni

Una ragazza di 20 anni è morta nella serata di lunedì 8 aprile a Busto Arsizio, investita da un treno. Ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine le dinamiche che hanno portato l’arrotamento della ragazza sulla tratta Milano – Malpensa da parte di un Malpensa Express. Il tragico evento è avvenuto poco dopo le 22 in corrispondenza di via Vicinale Piombina, nei pressi di Sacconago. Il decesso è stato constatato sul posto-

Sul posto, oltre ai carabinieri e alla Polfer che dovranno far luce sul caso e sono impegnati nei rilievi, anche i vigili del fuoco del comando di Busto Arsizio in supporto. Il treno è stato fermato e i circa 150 passeggeri a bordo sono stati indirizzati su un altro mezzo.