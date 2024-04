La Croce sul Monte Poncione compie 70 anni: Alpini e Pro Loco fanno festa in vetta

Tra le più note croci luminose della nostra zona c’è quella collocata sul Poncione di Ganna, amata montagna tra Valganna e Valceresio.

Domenica 7 aprile si festeggerà il 70° anniversario della posa della croce in vetta.

L’evento è stato organizzato dalle Pro Loco e dai gruppi Alpini dei comuni delle due valli: Valganna, Cuasso al Monte e Bisuschio.

Il programma prevede due salite in vetta con partenza in via Poncione: la prima partirà alle 5:50 del mattino con possibilità di colazione all’arrivo sulla cima (prenotazione al 351 6982254 entro il 4 aprile), la seconda alle ore 10.

Alle 12.30 è atteso il pranzo alpino con polenta nel prato, sempre in località Alpe Tedesco (non potranno mancare le famose torte delle cuoche valgannesi!).

La croce del Poncione era stata collocata inizialmente nella grotta di Lourdes di fronte alla Badia San Gemolo. Nel 1954 venne l’idea di spostarla in cima al monte e grazie ad un gruppetto di volontari (che trasportarono il materiale sulle spalle fino in cima alla vetta) il progetto si realizzò. Da quel giorno la croce continua a dominare e illuminare le due valli.

L’incasso della festa sarà devoluto in beneficenza agli oratori di Valganna, Cuasso e Bisuschio.

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a domenica 28 aprile.