“La luce delle stelle morte”, al Teatro di Varese la lectio di Massimo Recalcati

Con “La luce delle stelle morte”, Massimo Recalcati sarà al Teatro di Varese, giovedì 18 aprile (ore 21). Il celebre psicoanalista sarà intervistato da Erika Minazzi di Jonas Varese. Al centro del testo del professor Massimo Recalcati il rapporto della vita umana con l’esperienza traumatica della perdita. Cosa accade dentro di noi quando perdiamo chi abbiamo profondamente amato? Quale vuoto si spalanca? Quale lavoro ci attende per ritornare a vivere? E cosa avviene quando questo lavoro risulta impossibile e ci sentiamo persi insieme a chi abbiamo perduto? La locandina che presenta l’evento

Il lavoro del lutto e la nostalgia sono due esempi di come possiamo restare vicini a ciò che abbiamo perduto senza però farci inghiottire dal dolore. Mentre il nostro tempo esalta il futuro, il progetto, l’intraprendenza, il lutto e la nostalgia ci ricordano che lo sguardo rivolto all’indietro non è sempre segno di impotenza, ma può anche alimentare le risorse che servono per essere davvero capaci di non smettere mai di nascere Può la luce arrivare dal passato? Può esserci luce nella polvere? In questa lectio sul suo testo il professor Recalcati sarà intervistato dalla dott.ssa Erika Minazzi, psicoanalista e presidente della sede varesina di Jonas, ed accompagnato da selezionati brani musicali a cura dei “Bound”, gruppo che raccoglie musicisti varesini con esperienza trentennale nel panorama rock con al basso lo psichiatra e psicoanalista Michele Rugo, amico e stretto collaboratore del Prof. Recalcati.

Massimo Recalcati, Membro della Società Milanese di Psicoanalisi – SMP -. Fondatore di “Jonas – Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi” e Direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA di Milano. Insegna all’Università di Verona e presso lo IULM di Milano. Dal 2003 è direttore e docente del “Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi” presso la sede Jonas Onlus di Milano. Attualmente, è supervisore presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA. Collabora con le pagine culturali de La Repubblica e La Stampa. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana Eredi. Dal 2020 cura insieme a Maurizio Balsamo la direzione della rivista “Frontiere della psicoanalisi”, edita da Il Mulino. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue Jonas Varese è un centro di clinica psicoanalitica fondato dal professor Massimo Recalcati attivo nel territorio varesino dal 2006 nel trattamento del disagio contemporaneo e in particolare di ansia, anoressia-bulimia, depressione, attacchi di panico, dipendenze, disagio infantile e familiare.

