Legalità e lotta alla criminalità: incontro socio-culturale a Brebbia

Sabato 27 aprile prossimo, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare Antonio Montinaro sita in Via Marconi, si terrà il sesto incontro socio culturale organizzato dal Comune di Brebbia nell’ambito di una serie di eventi programmati rivolti ai cittadini brebbiesi ed alla comunità varesina, dedicato in particolare alla legalità.

La Conferenza sarà preceduta dai saluti istituzionali del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e vedrà come relatore l’Ispettore superiore in quiescenza Pino Vono, testimone d’eccezione e servitore fedele dello Stato nella Catania di fine secolo scorso, in relazione alla lotta alla criminalità comune e non nell’area etnea.

Moderatore dell’incontro sarà il commissario straordinario del Comune, viceprefetto di Varese Salvatore Ciarcià.