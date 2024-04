Malnate ha premiato i suoi “Poeti in Erba”

Sabato di premiazioni a Malnate con l’evento conclusivo della nona edizione del concorso di poesia “Poeti in erba-Enrico Berté”. L’evento, che si è svolto nell’aula magna “Falcone-Borsellino” dell’istituto comprensivo, è stato organizzato dalla Scuola Bottega e dall’Amministrazione comunale, dedicato alla parola dei bambini, alla loro creatività e freschezza espressiva, sul tema “La magia della Bellezza”.

La mattinata ha visto protagonisti i bambini del terzo anno delle scuole malnatesi dell’infanzia Rajchman, Sabin, Frascoli ed ex Umberto I e i bambini delle classi quarte della Scuola Primaria di Malnate, e paesi limitrofi. I primi si sono espressi attraverso il disegno, il canto e la recitazione, i secondi con filastrocche.

Giuditta Campello, Claudio Cornelli e una chitarra hanno coinvolto bambini ed adulti in giochi di mimo, indovinelli, lettura animata, canti in un’esplosione di allegria. Il pomeriggio è stato dedicato ai testi scritti dai bambini delle quinte elementari e dai preadolescenti della Scuola Secondaria di Malnate e paesi del varesotto e comasco.

Una giornata per festeggiare il 25° compleanno della Scuola Bottega, che tanto ha fatto per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, per l’alfabetizzazione di ragazzi di altre etnie e per l’attuazione di progetti culturali rivolti al mondo giovanile, incluso il concorso di poesia, come ha precisato, alla presenza di un pubblico numeroso, Daniela Tassan Din, presidente dell’Associazione scuola Bottega ODV.

L’importanza di iniziative volte ad incentivare “un uso più consapevole e creativo della parola”, e a “coltivare il gusto del bello” è stato ribadita dal professor Barbaro Guarnera, coordinatore didattico della Scuola Bottega e referente del concorso di poesia.

È stato presentato il libro “La magia della Bellezza”, una raccolta di filastrocche e poesie dei “poeti in erba”, selezionate dalle due giurie (Luisa Franzi e Lia Callegari per le filastrocche, Alfedo Maestroni, Andrea Ragno, Sergio Raité e Giosuè Romano per le poesie) e di fotografie di Francesca Fabroni, Samuele Filippi, Fotoclub La Focale, Mattia Martegani, Edoardo Tettamanzi. La pubblicazione vanta una prefazione dello scultore di fama internazionale Paolo Borghi, che durante la manifestazione pomeridiana è stato “intervistato” da alcuni bambini: dialoghi che hanno coinvolto tutti in una riflessione sulla bellezza. Lo scultore ed il libro sono stati introdotti da due emozionanti video realizzati da Edoardo Tettamanzi.

A Paolo Borghi i bambini hanno donato una targa come espressione di riconoscenza per la bellezza che crea e per essere stato al loro fianco in questo progetto.

Con grande emozione i giovanissimi poeti hanno vissuto la premiazione dei loro testi con buoni libro ed una targa per i primi classificati.

Il tutto è stato reso possibile dal generoso contributo dei numerosi sponsor: il libro è stato finanziato dalla Scuola Bottega con il contributo della ditta Felmoka e dell’ Avis, le targhe da La Residenza, i buoni libro da Centro culturale Lena Lazzari, Solidarietà Malnatese Pedroli, CAV, Associazione alpini, Coop, Ferramenta Maccecchini, Pasticceria Sartorelli

Tutti i momenti della manifestazione sono stati introdotti da Chiara Bernasconi, la conduttrice che da anni, con simpatia e disinvoltura, si affianca agli organizzatori.

Il sindaco di Malnate Maria Irene Bellifemine ha presenziato a tutti i momenti della giornata ed ha salutato i ragazzi raccomandando di “coltivare sempre i loro talenti”

In chiusura è stato proiettato un breve video attraverso il quale Daniel Lumera ha invitato espressamente i nostri ragazzi a coltivare la gentilezza “la forma più elevata della bellezza della vita”.