Massimo Porotti si ricandida a sindaco di Biandronno: “Davanti ai nostri occhi un paese che si sta riprendendo”

Con una lettera aperta, il sindaco di Biandronno Massimo Porotti ha annunciato la sua decisione di ricandidarsi in vista delle elezioni del prossimo giugno. Sarà sostenuto dalla stessa squadra che ha nel logo il simbolo politico della Lega. È già noto lo sfidante: Pietro Parola che ha annunciato il suo impegno con la lista civica Biandronno+.

Cari concittadini,

ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Biandronno alle prossime elezioni amministrative in programma 8-9 giugno.

Ad accompagnarmi in questa sfida ci saranno donne e uomini con i quali in questi mesi abbiamo condiviso idee, progetti, iniziative per rilanciare il nostro paese e continuare il percorso intrapreso in questi anni. C’è tanto da fare: siamo pronti. Ancora una volta saranno collaborazione ed unità di intenti a caratterizzarci ed a fare la differenza.

Come fatto in questi cinque anni, continuerò a valutare e condividere ogni decisione con il mio gruppo.

Davanti ai nostri occhi c’è un paese che si sta riprendendo grazie ad un’attenta e lungimirante amministrazione. Non sono mai state realizzate opere con mutui, evitando così di appesantire le finanze del Comune, non a caso durante la nostra amministrazione è stato quasi dimezzato il suo indebitamento.

Occorre accelerare una serie di azioni per dare risposte certe alla cittadinanza. Abbiamo le idee chiare, siamo in contatto con i nostri riferimenti di Provincia, Regione e Governo Centrale con i quali abbiamo costantemente collaborato già in passato per contributi e bandi.

Siamo e saremo sempre a disposizione per ascoltare le esigenze di tutti i cittadini, così come dimostrato durante la nostra amministrazione.

La nostra squadra si avvarrà di persone con un alto profilo, chiamata ad operare per il bene del nostro amato paese.

Continueremo a sviluppare il programma iniziato durante il mio primo mandato, completando le opere pubbliche che attendevano di partire per dare un volto diverso al paese.

Confido ancora una volta nel vostro sostegno ed affetto, quello che in questi anni mi avete sempre tributato e che costituisce un “tesoro” che custodisco con orgoglio. Chi mi conosce sa bene che ho sempre amato Biandronno, credo di averlo dimostrato con i fatti e non con una semplice propaganda.

Ringrazio tutti coloro che mi sono e saranno vicini, adesso è tempo di continuare il nostro operato, con una squadra in parte rinnovata ed entusiasta di lavorare per tutti voi.

Il Sindaco,

Massimo Porotti.