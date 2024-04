“Notte dei Leoni”: 14 incontri sul ring di Varano Borghi

Riunione pugilistica molto ricca a Varano Borghi: sabato 13 aprile (dalle ore 20) la palestra di via Alcide De Gasperi ospita la “Notte dei Leoni” organizzata dal Boxe Team Camacho, la realtà che fa capo all’ex professionista varesino Giuseppe Facente.

Sono ben 14 gli incontri per giovani e dilettanti in programma sul ring di Varano con numerose società coinvolte con i propri atleti. Il Boxe Team Camacho terrà a riposo per l’occasione due pugili interessanti come Sofia Scialpi e Fabio Antonello che dalla settimana successiva prenderanno parte al torneo “Cinture Lombarde”, tradizionale appuntamento su scala regionale.

Sei quindi i pugili del club di casa (Federico Vullo, Riccardo Candita, Salvatore Paribello, Stefano Colucci, Marouanne Salah e Semri Youness) iscritti alla competizione. Folta anche la delegazione della Master Boxe di Busto Arsizio, composta da cinque uomini.

Il Boxe Team Camacho intanto, oltre alla “Notte dei Leoni”, sta lavorando a un’altra riunione particolarmente importante in calendario a giugno in una sede da definire. Quella in cui avverrà l’esordio tra i professionisti di Aaron Luna, “El Loco”, il quale affronterà Manuel Alberti nella categoria al limite dei 60 Kg,

NOTTE DEI LEONI – IL PROGRAMMA

(80 Kg Gym) Stefano Ferrario (Master Boxe) vs Cristian Ferroni (Segrate)

(32 Kg Canguri) Valentino Patenà (Master Boxe) vs Bentley Villarzabala (Segrate)

(34 Kg Canguri) Maurizio Terretta (Master Boxe) vs Christian Murataj (Segrate)

(54 Kg Youth) Marco Giudici (Gold Academy) vs Manuel Formenti (Rozzano)

(62 Kg Junior) Samuele Poratelli (Master Boxe) vs Davide Russo (Accademia Italiana)

(71 Kg Elite) Federico Vullo (BT Camacho) vs Hans Cuadra (Segrate)

(54 Kg Junior) Daniele Barbarino (Knockout) vs Lorenco Gjini (Rodigina)

(55 Kg Elite) Riccardo Candita (BT Camacho) vs Hicham Mabrouk (Rodigina)

(58 Kg Youth) Patrick Fiorenza (Knockout) vs Daniele Masola (Suat)

— pausa —

(75 Kg Elite) Salvatore Paribello (BT Camacho) vs Leonardo Cameron (1970 Valtellina)

(60 Kg Elite) Stefano Colucci (BT Camacho) vs Mohammed Issa (1970 Valtellina)

(65 Kg Elite) Enrique Ramirez (Master Boxe) vs Matteo Melega (Rodigina)

(71 Kg Elite) Marouane Salah (BT Camacho) vs Christopher Acquistapace (1970 V.)

(86 Kg Elite) Semri Youness (BT Camacho) vs Sofien Mazzola (Inferno)