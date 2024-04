Oltre 60 eventi gratuiti in tutto il Tradatese per la Welfare Week 2024

Oltre 60 appuntamenti gratuiti per una settimana tutta dedicata alle risorse che il territorio del Tradatese mette in campo per rispondere ai bisogni sociali, ludico-ricreativi e di aggregazione dei suoi cittadini. E’ la Welfare Week 2024, seconda edizione del progetto inaugurato l’anno scorso e che quest’anno è già maturato, con un aumento notevole di partecipanti e di proposte.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Comune a Tradate dai sindaci del territorio e dal gruppo di lavoro dell’Ambito territoriale di Tradate, organismo che gestisce in forma associata i servizi e le progettualità sociali dei Comuni di Tradate, Lonate Ceppino, Venegono Inferiore e Superiore, Vedano Olona, Lonate Ceppino, Castiglione Olona, Castelseprio e Gornate Olona.

La Welfare Week 2024 animerà i comuni del Distretto dal 6 al 14 aprile con un calendario davvero fitto, che potete trovare qui.

L’apertura istituzionale sabato 6 aprile, a partire dalle 9 a Villa Truffini, con i saluti del sindaco di Tradate e presidente dell’Assemblea dei sindaco Giuseppe Bascialla, della vicesindaco di Venegono Inferiore e presidente del tavolo degli assessori del Distretto Maria Chiara Cremona e con la presenza del giurista e scrittore Giuseppe Battarino, dei direttori di Ats Insubria e Asst Sette Laghi e della vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia, e la partecipazione di parlamentari e consiglieri regionali.

Alle 10 l’avvio dei lavori con gli interventi della responsabile dell’Ufficio di Piano Maria Antonietta Masullo e il dottor Battarino, che insieme alla magistrata Letizia Magliaro e con i contributi di una psicologa e di un’architetta presenteranno delle riflessioni utili a studiare risposte di avanguardia sociale nella tutela dei diritti ma anche nella gestione degli spazi urbani.

La mattinata proseguirà poi con letture e musica a cura di cooperative sociali e realtà del territorio, prima delle conclusioni a cura del Comitato scientifico della Welfare Week.

Dal pomeriggio le prime iniziative rivolte a giovani, bambini e adulti.

«Abbiamo cercato di creare un programma di iniziative che non solo rendessero evidenti la ricchezza e la varietà di servizi che sono presenti sul territorio, ma che andassero anche a coinvolgere emotivamente i partecipanti – ha spiegato Maria Antonietta Masullo – L’obiettivo e quello di ampliare il più possibile la conoscenza e l’utilizzo di questi servizi coinvolgendo e mettendo in primo piano le realtà che li gestiscono, dalle associaioni alle cooperative sociali, dalle fondazioni ai comitati fino ai singoli gruppi, formali o informali».

Durante la settimana sono previsti anche eventi di carattere istituzionale, come nella serata dell’8 aprile a Venegono Inferiore, dove l’ex magistrato Giuseppe Battarino terrà la prima di due conferenze del suo progetto “Legalità quotidiana”, o il 9 aprile quando nel pomeriggio a Villa Truffini si terrà un incontro organizzato dalla Casa di Comunità e dall’Associazione anziani di Tradate sulla prevenzione delle cadute.

E’ previsto anche quest’anno il Golden Gala, evento a invito in programma venerdì 12 aprile in Villa Truffini a Tradate, con momenti musicali, spettacoli teatrali e la premiazione del “Dolce più Ambito“.