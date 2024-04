Operazione pulito a Somma Lombardo con i bambini della primaria

Nell’ambito del progetto Green School, le classi quarte della Scuola Primaria Macchi di Somma Lombardo hanno collaborato con il Comune per Operazione pulito, un progetto inerente la pulizia del verde del parco giochi vicino alla scuola.

L’uscita sul territorio è avvenuta in data 24 aprile, proprio nella settimana in cui ricorre la Giornata Mondiale della Terra. In quei giorni gli alunni della scuola sono stati coinvolti in una serie di laboratori ed attività ludico-educative sulla tematica ambientale, proprio in vista e in preparazione dell’iniziativa Operazione pulito.

Durante l’attività ecologica, gli alunni e gli insegnanti, armati di pinze e guantoni, si sono dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti dell’area, molto frequentata da bambini e famiglie.

I partecipanti sono stati ulteriormente sensibilizzati sulle tematiche ambientali, si sono sentiti utili per la comunità e protagonisti delle buone pratiche, per una corretta educazione alla cittadinanza globale.

Per molti è stata un’esperienza aggregante ed istruttiva, fondamentale per cambiare la rotta del pianeta e costituire un reale cambiamento nel mondo.

Al rientro a scuola, gli alunni si sono occupati dell’orto scolastico, piantando magiche matite di semi ricevute in regalo dal Comune.