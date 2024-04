Palazzetto, i lavori procedono. Le commissioni comunali in visita al cantiere

La “tournée” di oggi – venerdì 5 aprile – che ha coinvolto le commissioni comunali ha toccato (per i membri della commissione sport e di quella dei lavori pubblici) anche il palasport “Lino Oldrini” di Masnago, dove è aperto un cantiere molto importante nell’ambito del rinnovamento e del miglioramento di una struttura che quest’anno compie 60 anni.

Accompagnati dall’assessore Andrea Civati, gli esponenti delle varie aree politiche che compongono il consiglio comunale hanno potuto osservare da vicino l’avanzamento delle operazioni. In particolare ci si è soffermati sulla particolarità di un cantiere che sta proseguendo ma che ha dovuto (e dovrà) convivere con la normale attività sportiva svolta all’interno dell’impianto.

Sia i responsabili delle aziende coinvolte (i lavori sono diretti dall’ingegnere Riccardo Aceti) sia i rappresentanti delle istituzioni sono infatti particolarmente soddisfatti del fatto che la Pallacanestro Varese abbia potuto disputare sia il campionato sia la coppa senza alcun intoppo. La capienza interna è stata infatti garantita interamente per tutti gli incontri in totale sicurezza, anche perché i cronoprogramma del cantiere sono stati adeguati via via con i calendari sportivi. La Fiba Europe Cup in particolare, disputata in otto mercoledì sera, ha richiesto un’attenzione particolare ma alla fine le soluzioni sono state sempre trovate.

IL PUNTO SUI LAVORI –Fino a questo momento, i lavori sono consistiti nella demolizione completa delle gradinate (costruite oltre 30 anni fa e mai utilizzate) della galleria nella parte ovest della Itelyum Arena, un’area dove sono state mantenute soltanto le strutture portanti. Sono poi in stato avanzato le costruzioni dei volumi a livello del piazzale e sono state realizzate nuove solette a livello del corridoio sopraelevato (quello, per intenderci, dove sono posizionati gli ingressi alle tribune gold/silver). Inoltre sono state approntate una serie di operazioni, che non si vedono dal piazzale, necessarie per il futuro inserimento di impianti tecnologici (quello più rilevante sarà l’ascensore) posizionati a ridosso del palazzetto.

Fino a questo punto il calendario dei lavori è stato rispettato, quindi – se non ci saranno intoppi nei prossimi 2-3 mesi – l’apertura verso l’interno dell’arena sarà effettuata nel corso dell’estate, circa un mese prima dell’inizio della nuova stagione agonistica. L’obiettivo è quello di completare il primo lotto funzionale per la palla a due che darà il via al campionato 2024-25 della Pallacanestro Varese.

I° LOTTO – Ma cosa significa “primo lotto funzionale” nel dettaglio? Significa che saranno pronte tutte le opere edili, correlate dagli impianti, del futuro museo del basket lombardo (che poi dovrà essere arredato e allestito). Saranno inoltre conclusi i lavori da cantiere per gli spazi destinati agli uffici della Pallacanestro Varese e del ristorante, ovvero quella zona “tipo sky box” che guarderà in direzione del campo da gioco.