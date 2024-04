Passano a maggioranza le nuove tariffe Tari in consiglio comunale a Varese

Tra i principali temi trattati nel Consiglio comunale di martedì 23 aprile c’erano anche quelli che riguardavano regolamento di igiene urbana e tariffe Tari: argomenti illustrati entrambi dall’assessora Cristina Buzzetti, titolare del Bilancio.

Mentre il passaggio sul regolamento è stato poco più di una formalità – si trattava di un adeguamento normativo senza cambiamenti significativi, che è stato votato in pochi minuti dal consiglio ed è passato senza voti contrarti – sulla tariffa Tari c’è stato, comprensibilmente, più dibattito.

L’assessora ha indicato: «Un sostanziale mantenimento delle tariffe, che anche per il prossimo biennio avranno solo l’adeguamento Istat, sulla base di quanto indicato da Arera, che nell’ultimo documento di indicazione ai Comuni ha definito l’aumento Istat fino al 9,6%: un valore superiore a quanto verrà applicato dal Comune di Varese che applicherà tra il 5 e il 6% e interverrà anche quest’anno con le proprie risorse a coprire la differenza – ha spiegato Cristina Buzzetti – Anche sulle scadenze la volontà dell’amministrazione è quella di mantenere le stesse date della Tari – maggio, luglio e dicembre – anche per i prossimi anni, in quanto il sistema di rateizzazione adottato fino ad oggi ha mostrato di essere apprezzato dai cittadini».

Non è stato però della stessa opinione, per quanto riguarda l’analisi dei dati, il capogruppo del Polo della Libertà, Luca Boldetti, colui che per la minoranza si è assunto il ruolo di spulciare i bilanci: «Siamo al terzo anno di fila di aumento della Tari a carico dei cittadini, dei commercianti, dei professionisti e delle aziende di Varese. Rispetto al 2021, l’aumento è del 15%. E dal 2022, ossia da quando c’è stato il cambio del gestore del servizio, ci sono stati aumenti ogni anno».

Le entrate previste dal PEF, inoltre sono pari a circa 16,4 milioni di euro, in aumento rispetto al consuntivo del 2023 del 7,5%. Un dato che Boldetti commenta così: «Penso che il numero di utenze domestiche e non domestiche sia rimasto costante, quindi questo è un aumento che colpirà i cittadini e le imprese di Varese».

L’analisi del consigliere di minoranza ha coinvolto anche alcuni dati, reperiti dai Rendiconti di Gestione delle varie annualità: nel 2021, ultimo anno di gestione di Acsm-Agam, il costo per il servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana era pari a 13.254.004, nel 2022, primo anno di Sangalli, era pari a 13.397.440, mentre nel 2023 sono stati spesi 14.405.029: «Un milione in più di costi dal 2022 al 2023, alcuni dei quali evitabili, come ad esempio fare con più frequenza i ritiri di alcune tipologie di rifiuti, come la carta e il vetro. Credo non fosse necessario, perché cartae vetro si possono tenere tranquillamente due settimane in contenitori di dimensioni adeguate, come lo erano prima. Così, invece, si aumentano inevitabilmente i costi e anche l’inquinamento prodotto dai mezzi di raccolta porta a porta dei rifiuti» Analisi condivisa dal consigliere Stefano Angei, che però non può fare nulla contro le decisioni della maggioranza: alla fine le nuove tariffe della Tari sono state approvate con 20 voti favorevoli e 10 contrari.