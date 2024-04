Piede d’Oro, appuntamento a Brebbia: si corre la Stramulino

Il calendario 2024, ben più fitto di quello dello scorso anno, permette agli appassionati di podismo di gareggiare con continuità nel circuito del Piede d’Oro. A una settimana di distanza dall’appuntamento con l’Arsalonga, la “carovana” dei runners fa ora tappa a Ronchée di Brebbia dove si disputa la “Stramulino”.

Quella di domenica 14 aprile sarà la 22a edizione della gara organizzata dalla Polisportiva Roncherese, la quale ha allestito un percorso di 8,4 chilometri affiancato dal consueto tracciato ridotto da 3,8 chilometri e dal minigiro per i bambini al di sotto dei 10 anni, sulla distanza dei 710 metri.

La Stramulino prevede lo start alle ore 9 in punto dal campo sportivo (minigiro alle 8,45) ma il ritrovo di partenza sarà aperto dalle ore 7 con la possibilità, per i singoli concorrenti, di iscriversi al momento fino a 20′ prima del via. Il centro nevralgico della manifestazione è il campo sportivo della Polisportiva che si trova, per l’appunto, nella frazione Ronchée non lontano dalla strada che collega Brebbia con Besozzo.

Lo scorso anno (QUI l’articolo) la Stramulino venne vinta da due concorrenti di assoluto valore che, spesso, nobilitano gli ordini di arrivo del Piede d’Oro, ovvero Michele Belluschi e Ilaria Bianchi: quest’ultima ha appena vinto ad Arsago Seprio.

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino

28 aprile: Gallarate – Life Run 10

5 maggio: Malnate – Città di Malnate

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili