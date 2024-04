Quattro talenti della Canottieri Gavirate a Seattle per la Windermere Cup

Ci sono anche quattro giovani talenti della Canottieri Gavirate sul volo organizzato dalla Federazione in direzione di Seattle, dove si svolgerà la 38a edizione della Windermere Cup, competizione nata in ambito universitario e diventata uno degli eventi remieri più importanti al mondo.

Il commissario tecnico Franco Cattaneo ha convocato in tutto 22 atleti (16 titolari e 4 riserve oltre ai due timonieri) già membri della Nazionale under 23 per partecipare alla regata statunitense con un otto maschile e un otto femminile. Tra essi anche Aurora Spirito, Ilaria Colombo, Edoardo Caramaschi e Paolo Covini, un poker proveniente dal grande vivaio del club gaviratese presieduto da Giorgio Ongania. Che giusto nel weekend scorso ha visto quattro atleti sul podio europeo assoluto (oro per Carucci, argento per Kohl, bronzo per De Filippis e Codato).

In prospettiva l’atleta più rilevante è Spirito, giovanissima di Caravate (classe 2005) che a livello Junior (under 19) vanta un argento Mondiale e due ori, un argento e un bronzo agli Europei. Colombo, sua coetanea, sarà invece la timoniera dell’ammiraglia femminile azzurra.

Anche il nome di Covini è noto agli appassionati: milanese di classe 2000 è tra i più esperti della spedizione a Seattle, ha vinto due bronzi europei under 23 e fa parte del giro della Nazionale da tempo. Caramaschi invece è più giovane (2002) ma sta emergendo in questa stagione tanto da partecipare sull’otto “B” alle recenti regate di Coppa del Mondo a Varese.

L’Italia ha già partecipato alla Windermere Cup vincendo l’edizione del 1989 tra gli uomini e ottenendo nel 2004 il secondo posto con la barca femminile e il terzo con quella maschile. In questa edizione le barche italiane se la vedranno con i padroni di casa della University of Washington (team che fu dell’angerese Chiara Ondoli) e con gli atleti della University of Winsconsin. La regata deve la sua fama al fatto di essere legata ai “Ragazzi del 1936”, la squadra universitaria dello Stato di Washington che vinse l’oro nell’otto alle Olimpiadi di Berlino, tra l’altro davanti all’Italia (era l’otto della UC Livornesi).

La delegazione azzurra sul Montlake Cut di Seattle sarà guidata dai tecnici Spartaco Barbo (maschile) e Benedetto Vitale (femminile). Di seguito le formazioni ufficiali.

FEMMINILE – Anna Rossi, Irene Gattiglia, Angelica Merlini, Aurora Spirito, Eleonora Nichifor, Susanna Pedrola, Giorgia Sciattella, Sofia Secoli. Tim.: Ilaria Colombo.

Riserve: Sofia Ascalone, Francesca Rubeo



MASCHILE – Andrea Licatalosi, Alessandro Gardino, Francesco Pallozzi, Edoardo Caramaschi, Paolo Covini, Simone Pappalepore, Nunzio Di Colandrea, Alessandro Bonamoneta. Filippo Wiesenfeld-timoniere

RISERVA Alberto Ciavarro

TECNICO Spartaco Barbo