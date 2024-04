Rosario Rasizza confermato per tre anni al timone di Openjobmetis spa

La notizia era già da tempo considerata certa, ma ora è stata ratificata in maniera ufficiale. Rosario Rasizza resterà al timone di Openjobmetis spa, con il ruolo di amministratore delegato, per i prossimi tre anni nonostante la cessione della maggioranza delle quote alla multinazionale francese Groupe Crit.

Rasizza aveva già confermato l’investitura in diverse occasioni – l’ultima delle quali durante il pranzo di Orgoglio Varese dello scorso 18 aprile – e accompagnerà il passaggio dell’azienda di cui è stato fondatore in un contesto più ampio, visto che Group Crit è tra le 20 maggiori aziende europee del settore.

«Ci apriamo a una sfida dal respiro internazionale – spiega Rasizza – perché con questa operazione ci troviamo davanti a una prospettiva totalmente sfidante, nella quale porteremo la nostra esperienza e le nostre persone, assicurando la continuità gestionale e il consolidamento di un percorso di crescita che non smette di rivelare le sue potenzialità».

Il manager varesino aveva già preannunciato che, al suo fianco, sarebbe rimasto anche il suo gruppo di lavoro che sarà ulteriormente rafforzato: «Siamo ora alla ricerca di nuove figure manageriali di alto livello che possano contribuire alla nostra espansione commerciale in Italia e non solo. Sono certo che tutto ciò porterà su entrambi i versanti – italiano e francese – la possibilità di un rafforzamento reciproco in virtù della messa a fattor comune di best practice, conoscenza specifica di svariati comparti ed energia».

«Vivo – continua Rasizza – questo momento con la grinta e l’orgoglio di chi ha voluto credere in un sogno e nella capacità di chi mi ha accompagnato, dal 2001 a

oggi, dalla creazione di una start-up, passando da una quotazione in Borsa, all’apertura verso uno scenario denso di prospettiva. Sono onorato di continuare a guidare Openjobmetis in questa fase cruciale della sua crescita: la partnership con Crit rappresenta un’opportunità eccitante per espandere il nostro raggio d’azione e continuare la mia avventura in Openjobmetis. Sono fiducioso che insieme raggiungeremo risultati straordinari e continueremo a creare valore per i nostri clienti e collaboratori».