Si è concluso il concorso della Lega di Varese: la strada più disastrata è via Daverio

Sono centinaia i voti che la sezione di Varese della Lega dichiara di avere raccolto nei gazebo da loro organizzati e in sede per l’iniziativa “Asfaltami oggi!”, la prima edizione del premio per la strada più ammalorata di Varese.

A vincere, in questa singolare “gara a premi” è stata via Daverio, tra Casbeno e Bobbiate, seguita dalla via Milano – davanti alle stazioni – e via Battisti, nel pieno centro di Varese, tra la scuola dei Salesiani e il parcheggio multipiano Sempione.

«C’è però un altro dato importante di questo premio-sondaggio – sottolinea il segretario della lega varesina Marco Bordonaro – Cioè che i voti non si sono polarizzati su poche vie, anzi: sono dozzine le vie e i marciapiedi di cui è stata chiesta una asfaltatura urgente. In alcuni casi è stata richiesta l’asfaltatura di interi comparti, come lo stadio o la sistemazione di alcune aree parco».

Il ritratto che ne emerge: «È di una città che, dalla prima elezione del sindaco Galimberti otto anni fa, è stata pesantemente trascurata dall’amministrazione, nessun quartiere escluso».L’iniziativa è nata «Per affrontare in maniera simpatica un tema serio, sempre con l’obiettivo di ascoltare i cittadini – continua Bordonaro – Purtroppo dopo le recenti piogge, che di certo non sono inusuali in una città come Varese, molte strade sembrano bombardate più che semplicemente ammalorate, con possibilità di danni a pneumatici, cerchi, ammortizzatori, e rischi ancor più gravi per motociclisti e ciclisti».

«Al Comune di Varese, che grazie all’impegno degli uomini e donne della Lega ha accesso a risorse mai viste finora come i milioni dei ristorni delle tasse dei frontalieri, chiediamo che si triplichi l’impegno sia per garantire sia maggiori asfaltature sia maggiore qualità degli asfalti – conclude Bordonaro – Le strade sono un biglietto da visita di una città, di una amministrazione comunale e una infrastruttura di base. È ora di correre ai ripari»

La Lega risponde, a distanza di qualche giorno, anche alle parole del Partito Democratico e della segretaria cittadina in occasione del lancio del “concorso”: «Invece di pensare ad asfaltare gli avversari politici pensino ad asfaltare le strade. A Manuela Lozza ricordo che è anche consigliere comunale e presidente della commissione cultura; dovrebbe lavorare per il buon governo della città. Ricordiamo, in particolare, la sua promessa degli Stati Generali del Sacro Monte di Varese, con una mozione a sua firma che impegnava il suo stesso sindaco, approvata il lontano 19 dicembre 2022. Come al solito, alle chiacchiere non seguirono i fatti. Sono passati ben quattrocentosettantuno giorni e degli Stati Generali ancora nessuna traccia».