Sognato dagli anni ’80, finalmente Olgiate ha il suo Palazzetto

Era dagli anni ’80 che il sogno di un palazzetto dello sport attraversava le strade e le piazze di Olgiate Olona: lo sognavano i ragazzini e ci speravano i loro genitori, alzando lo sguardo sul vasto spazio in via Diaz.

Da oggi, 6 aprile 2024, il sogno è diventato realtà: nonostante tutti gli impedimenti e i problemi che hanno rallentato i lavori, procrastinando la consegna, la struttura è stata ufficialmente inaugurata in una soleggiata mattina di primavera.

Un sole salutato con entusiasmo dal sindaco Giovanni Montano, come fosse un segno di rinascita per una comunità che aspettava con ansia questa nuova casa dello sport. Un luogo che potrà contribuire a offrire tempo di qualità ai giovani: «La mia generazione li critica spesso perché li ritiene incapaci di relazionarsi e attenti solo a smartphone e computer. Dovremmo invece interrogarci noi adulti, chiedendoci se siamo stati capaci di offrire loro strutture in cui relazionarsi, fare sport e condividere il loro entusiasmo. Noi, con questo palazzetto, riteniamo di aver fatto un passo in questa direzione».

Sulla stessa scia i discorsi di Paolo Maccabei, assessore ai lavori pubblici, e Paolo Graziani, consigliere delegato allo Sport, che hanno anche ringraziato l’ufficio tecnico e l’architetto Marco Cerana per l’importante contributo dato al progetto.

Un grande grazie riservato anche all’impresa Esteel di Viterbo per le competenze tecniche. L’architetto Giulia De Apollonia, che con il suo studio ha disegnato l’opera, è intervenuta all’incontro ufficiale, raccontando della nascita del progetto, descrivendo come da un’idea si sia giunti alla bella e luminosa struttura consegnata oggi alla comunità di Olgiate.

La Ma.Go., che gestirà il palazzetto, era rappresentata dai vertici: Alberto Tomasich, Meraviglia Andrea e Valerio Giani, che hanno condiviso con il numeroso pubblico presente il loro sogno di una società che nei prossimi anni continui a crescere, offrendo la possibilità a tanti ragazzi di praticare sport e divertirsi insieme.

Ad impreziosire la grande festa per il nuovo palazzetto, il travolgente arrivo dei bambini, che, pallone da basket in mano, hanno iniziato a palleggiare e a mirare al canestro in un tripudio di buonumore e passione sportiva. Difficile distogliere gli occhi da questi piccoli atleti, immaginandoli correre in quello che diventerà uno dei punti di riferimento per lo sport olgiatese e dell’intera valle Olona. Presenti all’evento, infatti, anche il sindaco Elisabetta Galli e alcuni membri della giunta marnatese, a dimostrazione di come il palazzetto rappresenti un traguardo voluto da tutto il territorio.

Dopo i ragazzi, anche il sindaco Montano ha infine voluto provare a fare canestro, sorridendo compiaciuto per il centro fatto (ma non osando riprovarci una seconda volta a favore delle telecamere).

Sport, divertimento e tanta energia: il nuovo palazzetto dello sport è pronto ad accendere le luci, già a partire da lunedì.