Sold out la terza tappa di “Che storia è venerdì” alla scoperta del Varesotto con i parchi Pineta e Insubria Olona

Venerdì 19 aprile nuova tappa di Che storia è venerdì, il programma di escursioni gratuite voluto e sostenuto dal Parco Pineta e dai Parchi Ate Insubria Olona che accompagna lungo facili sentieri alla scoperta dei luoghi culturali più e meno noti del territorio.

Dalla Valle del Lanza a tutto il coro dell’Olona, al bosco del Rugareto sono 8 le escursioni in programma e quella di domani rappresenta la 3 tappa, sempre il venerdì mattina, con l’idea di garantire un’offerta culturale anche a chi lavora nel week-end o su turni, o per chi non lavora più e cerca proposte al di fuori del week-end.

Per il percorso di domani – che parte dal Mulino del Trotto per poi arrivare a Ligurno – i posti sono esauriti, ma la prossima data è il 17 maggio a Fagnano Olona, e ci si può prenotate al link

bit.ly/chestoriaèvenerdì

Sabato 20 aprile, alle ore 16.00, il Sacro Monte di Varese in occasione dei 100 anni del ristorante Al Borducan la cui architettura risale al 1924, offre una visita in funicolare con degustazione.

Si partirà dalla stazione a valle della funicolare del Sacro Monte per raggiungere il borgo utilizzando questo mezzo di inizi ‘900.

Con una breve passeggiata si ripercorre l’importanza del Sacro Monte dal punto di vista turistico agli inizi del XX secolo: vedremo insieme la scalinata Liberty, le terrazze panoramiche, gli alberghi di quegli anni, per concludere il tutto proprio presso il Borducan con degustazione del famoso Elixir. A supporto della visita, riprenderemo le parole di alcune guide di quegli anni oppure di visitatori di fine ‘800- inizi ‘900.

L’offerta culturale avrà una finestra speciale in estate, dove al programma delle passeggiate a piedi si unirà un calendario di facili pedalate tra strade sterrate chiese campestri, monumenti storici un poco nascosti. Per ogni informazione e prenotazione il link bit.ly/visiteinfunicolare

Domenica 21 aprile altro appuntamento gratuito, alle ore 9.30 al borgo del Sacro Monte di Varese, prende il via la quarta edizione di “Un patrimonio di tutti”, il calendario di visite ai beni UNESCO della provincia di Varese voluto e sostenuto da Alfa Varese e condotto da Archeologistics impresa sociale.

I percorsi raccontano i luoghi del patrimonio e il loro rapporto con l’acqua, le forme di raccolta, tutela e utilizzo antropico dell’acqua. Il percorso di domenica 21 parte alle 9.30 da piazzale Pogliaghi e scende con un a breve passeggiata sino alla fonte del Ceppo, per poi rientrare nel borgo e scoprire la storia di altre fontane più o meno famose che hanno segnato momenti fondamentali e vita quotidiana del borgo. Il programma di visite prosegue poi per tutto l’anno: informazioni e prenotazioni a bit.ly/patrimonioditutti

Per informazioni: info@Archeologistics