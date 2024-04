Stefano Morelli presenta a Cardano al Campo “Per un pugno di clic”

Giovedì 4 aprile l’autore Stefano Morelli presenta a Cardano al Campo il suo libro “Per un pugno di clic – come i giornalisti stanno uccidendo il giornalismo”

È il 25° appuntamento della rassegna “dialogando con…” .

«Faremo la conoscenza con Stefano Morelli giornalista professionista che ci presenterà il suo libro ” Per un pugno di click “. Sarà l’occasione per fare una riflessione sul mondo del giornalismo e come sta velocemente cambiando . L’autore ci accompagnerà nel corso della serata con l’intento di farci comprendere i motivi per cui le democrazie occidentali sono deboli entrando in profondità su temi di straordinaria attualità. Una serata imprendibile».

Letture a cura di Maria Paola Locarno.

Moderatore l’assessore alla Cultura Valter Tomasini.

Appuntamento in Sala Spadolini alle ore 20.30.

Ingresso libero.