Tutti gli appuntamenti per sostenere il Villaggio del Fanciullo di Morosolo

“Abbiamo tutti bisogno di crescere con amore”. Nel cuore del Villaggio del Fanciullo di Morosolo battono l’entusiasmo, la solidarietà e la voglia di crescere insieme. Da 50 anni infatti il Villaggio, è protagonista sul territorio varesino, in particolare a Casciago, Varese e provincia ma anche in Lombardia e si occupa di accoglienza, supporto alla genitorialità, tutela del benessere dei minori e accompagnamento all’autonomia dei nuclei accolti.

Una sfida che dura nel tempo, attualmente con 6 Case indipendenti, il Villaggio del Fanciullo di Morosolo offre accoglienza, affetto e sostegno di una comunità educante a bambini e nuclei familiari di genitore con figli, privi di cure o temporaneamente allontanati dalla famiglia e in stato di difficoltà. Un faro di speranza e solidarietà che ogni giorno cresce grazie all’impegno di chi crede nei valori del Villaggio a partire dalle figure professionali qualificate che, in costante sinergia con i Servizi Sociali, sostengono la crescita e lo sviluppo dei minori dando loro una quotidianità il più possibile stabile e progettando percorsi individualizzati per rispondere ai loro bisogni e attivare potenzialità e risorse. Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo è una realtà che vive quotidianamente di relazioni, i suoi principali interlocutori sono i Servizi Sociali, le Amministrazioni Comunali, gli Enti Territoriali e i Tribunali per i Minorenni. La vera forza però è il contatto con l’esterno, con chi ha preso a cuore il Villaggio; lo testimoniano le diverse iniziative che in questo periodo si stanno svolgendo per aiutare e promuovere il Villaggio del Fanciullo di Morosolo.

Un’importante partnership è stata infatti siglata fra il Villaggio del Fanciullo di Morosolo e Iper di Viale Belforte a Varese con le 5 Giornate di Raccolta Benefica “DONA UNA SPESA, la doppia spesa che fa bene al cuore”, una vera e propria colletta alimentare in cui i protagonisti diventano i clienti dell’ipermercato che decidono di dare una mano agli ospiti del Villaggio facendo la spesa anche per loro. Prossimi appuntamenti: sabato 4 maggio, sabato 15 giugno, sabato 7 settembre e sabato 16 novembre.

Lunedì 15 aprile invece al Multisala Impero di Varese verrà proiettata la seconda pellicola nell’ambito della rassegna cinematografica “CineVillaggio”, l’ultimo film interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele “Mondo a parte”. Si tratta di un’iniziativa socio-culturale organizzata dal Villaggio del Fanciullo di Morosolo, in collaborazione con il Multisala Impero di Varese, finalizzata alla raccolta fondi proprio per la comunità varesina. L’offerta è libera. Per prenotazioni contattare il numero 347/464 47 58.

“ Siamo sulla strada giusta, il sostegno e la collaborazione di ogni persona del Villaggio, dei cittadini, dei donatori sono fondamentali per creare un futuro luminoso per i nostri ospiti, attualmente sono una sessantina, e per promuovere un senso di appartenenza e solidarietà nei confronti della nostra comunità” precisa Elisa Pavesi, Presidente del Villaggio del Fanciullo di Morosolo.

All’interno del Villaggio invece ha preso il via un nuovo progetto “Mondo Cucciolo” rivolto a neonati (0-6 mesi) con le loro mamme e mirata ad accompagnare e rafforzare la relazione genitore-bambino. La presenza costante di personale specializzato accompagna la diade nel raggiungimento di alcuni obiettivi: dalla creazione di un legame, allo sviluppo della capacità di riconoscere il bisogno del bambino, dallo sviluppo di un comportamento genitoriale adeguato, alla stimolazione dello sviluppo psicomotorio del bambino, dall’educazione alle cure primarie, all’incremento della consapevolezza e dell’informazione. Lo spazio è allestito “a misura di bambino”.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria di sostegno prezioso durante una fase fondamentale di crescita dei nostri piccoli” commenta Maria Rapacciuolo, responsabile di “Mondo Cucciolo” e membro del CdA del Villaggio del Fanciullio di Morosolo, “siamo molto orgogliosi della sua partenza, che mira a favorire e rafforzare la relazione genitore-bambino”.