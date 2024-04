Ultimo consiglio comunale a Gavirate. Il sindaco Alberio: “Ho portato uno sguardo femminile”

Ultimo consiglio comunale a Gavirate che, al di là dell’ordine del giorno, ha lasciato ampio spazio ai saluti di consiglieri assessori e sindaco.

Silvana Alberio ha ringraziato consiglieri, funzionari e dipendenti del Comune per il lavoro fatto in 10 anni: «È stata una bellissima esperienza che mi ha insegnato tanto – ha detto – Ho imparato a collaborare e a smussare gli angoli… anche se non eccessivamente. Ho portato in consiglio comunale il mio punto di vista, uno sguardo femminile che non è né meglio né peggio di altri, ma era solo differente rispetto al passato. Spero di lasciare questa mia visione alla futura amministrazione».

Unanime il giudizio positivo, da parte della maggioranza ma anche dell’opposizione, per un lavoro corale che è stato soprattutto di impegno per il bene comune, superando divisioni e contrasti: « All’inizio è stato un po’ difficile – ha ricordato l’ex candidato sindaco rivale di Silvana Alberio Selvino Beccari – forze eravamo reduci da un antagonismo maturato in campagna elettorale. Abbiamo imparato ben presto a conoscerci e a lavorare per obiettivi condivisi, discutendo e confrontandoci senza preconcetti».

Il risultato di 5 anni di amministrazione si legge anche nei numeri che il consigliere di opposizione Zocchi, candidato alle prossime elezioni con il vicesindaco Parola, ha riassunto :« Lasciamo un comune con i conti in ordine. Chi verrà dopo dovrà solo ringraziare quanti hanno lavorato ottenendo questi risultati».

Saluti finali sono stati espressi dagli assessori al bilancio Bramaschi e alla cultura Brunella che finiranno così la loro esperienza amministrativa. Un grazie è stato pronunciato anche dalla consigliera d’opposizione Silvetri.

Tra i punti all’ordine del giorno è stato annunciato che non ci saranno variazioni alle tariffe della Tari mentre alcune variazioni del bilancio preventivo sono state spiegate da Fabio Bramaschi per lavori urgenti per i danni provocati dal maltempo al sistema di strade piuttosto che al patrimonio arboreo o edilizio.

In apertura dei lavori il sindaco ha voluto nominare il nuovo capogruppo di maggioranza dopo le dimissioni della consigliera Laura Di Gioia che ha scelto di candidarsi con Simone Foti. Per l’ultimo consiglio comunale, il ruolo di capogruppo è stato ricoperto a Giovanni Bregonzio.