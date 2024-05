103 anni per la malnatese Santina Bonanno

Ha festeggiato pochi giorni fa i 103 anni di vita Santina Bonanno, la ultracentenaria di Malnate.

A farle visita per il compleanno il sindaco Irene Bellifemine, che sui social ha scritto: “Ogni anno la signora Santina per il suo compleanno mi prepara il caffè e mi offre una fetta di torta, è la terza volta che ho il piacere di festeggiare con lei questi speciali compleanni a partire dai 100. Grazie Santina per i tuoi racconti, la tua accoglienza e saggezza! Bello vedere la tua capacità di autonomia e determinazione».