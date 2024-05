1200 piccoli spettatori per “Lo Schiaccianoci” del Liceo Musicale di Varese

Sono stati 1200 i bambini presenti martedì mattina 21 maggio al debutto del musical intitolato “Lo Schiaccianoci” al Teatro Apollonio di Varese. Alle 8.45 sono arrivati i primi pullman con gli alunni degli istituti che hanno aderito alla prima rappresentazione del musical organizzato dal liceo musicale “Malipiero” di Varese. Sul palco, a dare il benvenuto, il direttore del Liceo Musicale Marco Aceti, che ha dato il benvenuto ai presenti.

Quarto di una serie musical di cui tre inediti, lo spettacolo ha visto sul palco 24 ragazzi di età compresa tra i 7 e 18 anni esibirsi regalando forti emozioni ai presenti; tra loro anche Mila, una bimba di 5 anni alla sua prima interpretazione. Straordinari gli insegnanti Angela Ballerio, Enrico Salvato, Giusy Consoli, Elena Altemani, Liliana Maffei che ha curato la drammaturgia del testo. Un gruppo di lavoro che ha saputo mettere in scena uno spettacolo meraviglioso, prendendo spunto dal racconto di Hoffmann.

«La prima parte – spiega Liliana Maffei – è fedele al racconto originale mentre nella seconda parte abbiamo lasciato libera inventiva ai ragazzi che con le loro improvvisazioni hanno contribuito alla stesura del musical».

Gli oggetti di scena sono stati realizzati da Federico Bisceglie, Nicole Rossi, Maria Giulia Melograna, le video proiezioni da Agata Baroni, la coreografia curata da Francesca Rossi, i costumi realizzati da Serena Casarin, la Art School Dorsi Academy di Varese si è invece occupata di trucco e parrucco, e per finire, ma non da ultimi i tecnici de Il Carlone Sound Check per audio e luci. Insomma un musical made Civico Liceo Musicale di Varese realizzato con il paternariato del Comune di Varese che il Direttore Marco Aceti ha avuto l’onore di presentare con orgoglio. Bravissimi i protagonisti, che si sono cimentati tra recitazione, canto e balletti di notevole difficoltà. Nell’ entusiasmo dell’ applauso finale il M° Angela Ballerio direttore del coro ha invitato i bambini desiderosi di partecipare a questo progetto a iscriversi al corso di musical che si svolge presso il Civico Liceo Musicale di Varese. Prossima replica Natale 2024 aperto alla popolazione.