A Busto Arsizio l’incontro “Il mondo in guerra, informazione e disinformazione dai fronti”

Martedi 21 Maggio alle ore 21 presso i Molini Marzoli, nella Sala Tramogge situata in via Molino 2, si terrà un evento di grande attualità e interesse intitolato “Il mondo in guerra, informazione e disinformazione dai fronti”.

L’incontro vedrà la partecipazione di personalità di spicco nel panorama giornalistico e politico italiano. Tra i relatori ci sarà Fausto Biloslavo, noto giornalista di guerra che ha offerto al pubblico importanti testimonianze dai teatri di conflitto di tutto il mondo. La sua esperienza e competenza nel campo dell’informazione di guerra promettono di arricchire il dibattito con analisi approfondite e punti di vista unici.

Accanto a lui, interverrà Federica Picchi, candidata alle prossime elezioni europee e Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo e candidato anche lui alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

L’evento “il mondo in guerra, informazione e disinformazione dai fronti” rappresenta un’occasione unica per i cittadini di Busto Arsizio e dintorni di approfondire tematiche cruciali e di attualità.

Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare direttamente le testimonianze di chi opera sul campo e di chi, a livello istituzionale, è chiamato a prendere decisioni strategiche per il futuro dell’Europa.

L’appuntamento, aperto a tutti gli interessati, sarà un momento di riflessione e dibattito su come l’informazione e la disinformazione influenzino la percezione pubblica dei conflitti e le dinamiche politiche internazionali. L’incontro si preannuncia ricco di contenuti e spunti di riflessione, offrendo una panoramica completa e sfaccettata su un tema di grande rilevanza e attualità.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per contribuire attivamente al dibattito e per approfondire la propria comprensione delle dinamiche globali che caratterizzano il nostro tempo.