A Luino aperte le iscrizioni per i servizi del prossimo anno scolastico

Da giovedì 9 maggio il Comune di Luino ha aperto le iscrizioni ai servizi scolastici 2024 e 2025, offerta riferita all’istituto comprensivo di Luino (e distaccamenti) per le scuole elementari e medie.

Per le sole scuole elementari è attivato il servizio di pre scuola, ovvero il momento di accoglienza e sorveglianza dei bambini nella fascia oraria 7.15 – 8.15 dal lunedì al venerdì. Al pomeriggio invece è mantenuto il dopo scuola nei giorni di mercoledì e venerdì con gli stessi orari degli anni precedenti.

La novità di quest’anno è rappresentata dal servizio di doposcuola lungo, introdotto in via sperimentale per la sola struttura di scuola elementare di Luino centro: il suo orario sarà dal termine delle lezioni fino alle 18:00, dal lunedì al venerdì. Quest’ultimo servizio si attiverà anche in assenza di un numero minimo di iscrizioni.

Rimangono confermati e con modalità organizzative invariate la mensa e il servizio di trasporto pubblico.

«L’amministrazione vuole offrire ai cittadini una migliore conciliazione dei tempi del quotidiano. Vogliamo rendere più semplice la vita delle tante mamme e papà lavoratrici e lavoratori – dice Antonella Sonnessa, vicesindaca e assessora ai servizi scolastici -. Sappiamo quanto siano ugualmente importanti sia la realizzazione professionale sia il ruolo di genitore. Quest’anno abbiamo introdotto la novità del doposcuola lungo per il solo plesso elementare di Luino centro. Un’ottima opportunità, in corso di sperimentazione».

Per usufruire dei servizi scolastici è necessario essere in regola con tutti i pagamenti. La domanda dovrà essere presentata tassativamente entro il 15 di giugno 2024 esclusivamente online sul sito https://www1.eticasoluzioni. com/luinoportalegen e completabile con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Il link da seguire per completare la richiesta, e quindi l’iscrizione, sarà pubblicato sul sito web comunale nella sezione ‘notizie’. Lì gli interessati potranno trovare anche tutte le informazioni aggiuntive sul servizio.

Le richieste pervenute dopo tale termine potranno essere prese in considerazione solo se ci sarà ancora una disponibilità di posti liberi.

Per eventuali informazioni sono a disposizione gli uffici comunali secondo i seguenti orari: https://www.comune.luino.va. it/uffici/1292591/ufficio- servizi-scolastici