A Saronno la mostra fotografica di Emergency per raccontare il Centro di chirurgia pediatrica in Uganda

L’esposizione organizzata dal gruppo Emergency Saronno racconta l’ideazione, la costruzione e le attività del Centro di chirurgia pediatrica ad Entebbe, in Uganda progettato dallo studio Renzo Piano Building Workshop.

L’ospedale di Emergency, inaugurato nel 2021, sposa l’idea dell’architettura curativa:un ospedale bellissimo immerso nella natura ugandese, che nasce sulle sponde del Lago Vittoria, a 1200 metri di altitudine, realizzato con materiali e tecniche sostenibili. Il suo obiettivo è fornire cure chirurgiche pediatriche gratuite e di qualità in un Paese in cui circa metà della popolazione ha meno di quindici anni.

Il Centro chirurgico di Entebbe rappresenta il secondo tassello della Rete sanitaria d’eccellenza in Africa, il progetto di cooperazione sanitaria avviata da Emergency sulla base dell’esperienza del Centro Salam di cardiochirurgia a Khartoum in Sudan. Era così che lo immaginava il fondatore di Emergency, Gino Strada: “Questo Centro di chirurgia pediatrica in Uganda, curerà i bambini di tutta l’Africa, da diversi Paesi e con diversi problemi. Meritano un bellissimo ospedale, un luogo pieno di gioia e amore, qualcosa per ridare un po’ di speranza, un possibile futuro.”

È proprio a questa speranza che è dedicata la mostra fotografica “ L’ospedale dei bambini” un viaggio attraverso le immagini tra pazienti curati e storie di medici e infermieri che operano al suo interno. Il percorso fotografico si articola con gli scatti di Laura Salvinelli, Massimo Grimaldi, Davide Preti, Emmanuel Musereka, Courtnay Robbins Bragagnolo e materiali tratti dagli archivi

di Emergency e TAMAssociati, ma è anche arricchita dalla testimonianza delle persone che hanno ideato e visto nascere questo progetto, come il chirurgo Gino Strada, l’architetto Renzo Piano e gli operatori di Emergency che ogni giorno lavorano sul campo.

Si potrà entrare anche virtualmente all’interno dell’ospedale grazie alla presenza del visore a 360° per immergersi in tutte le fasi di ideazione e costruzione del progetto, incontrare i membri dello staff che lavorano all’interno del Centro e visitare l’ospedale insieme ai loro piccoli pazienti.

L’inaugurazione e presentazione della mostra sarà sabato 1 giugno ore 16:30 alla Sala Nevera, in viale Santuario, 1 – Saronno , seguita da un rinfresco.

Proseguirà domenica 2 giugno con apertura dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 ; venerdì 7 giugno dalle 15:30 alle 19:00; sabato 8 e domenica 9 giugno dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00.

Per informazioni contattare i volontari all’indirizzo: saronno@volontari.emergency.it