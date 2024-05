A Varese la seconda edizione della “Patente di Smartphone”, una mappa per i ragazzi nel mondo digitale

Il 14 maggio il prestigioso Salone Estense di Varese ospiterà lapresentazione della seconda edizione della “Patente di Smartphone“, un evento rivolto alla promozione della cittadinanza digitale tra le giovani generazioni. La giornata sarà segnata dalla presenza di illustri personalità del territorio che discuteranno l’importanza di un approccio consapevole al mondo digitale.

L’iniziativa vedrà l’apertura con i saluti di alcune delle figure più rappresentative della provincia: il prefetto di Varese, dott. Salvatore Pasquariello; il sindaco di Varese, dott. D. Galimberti; il dirigente dell’Ufficio scolastico di Varese, dott. G. Carcano; la Senatrice Elena Ferrara; e la dirigente scolastica dell’I.C. Gerolamo Cardano di Gallarate, prof.ssa Germana Pisacane.

La “Patente di Smartphone” è un percorso educativo che mira a insegnare ai giovani come navigare sicuri nell’ambiente digitale, riconoscendo le opportunità e affrontando i rischi. La Senatrice Elena Ferrara, relatrice principale e promotrice della Legge 71/2017 per la tutela dei minori in internet, illustrerà le iniziative legislative e le pratiche migliori per proteggere i minori online.

Il momento culminante della giornata sarà la consegna delle patenti ai rappresentanti degli studenti delle scuole della rete provinciale, un gesto simbolico ma di grande importanza educativa. La moderazione dell’evento sarà curata dalla prof.ssa Germana Pisacane (dirigente dell’istituto di Gallarate promotore dell’iniziativa), che guiderà il dibattito e le interazioni tra i partecipanti.

L’evento promette di essere un’importante occasione di riflessione e dibattito su come educare efficacemente le nuove generazioni a diventare cittadini digitali responsabili e informati, rafforzando il legame tra educazione, tecnologia e società.