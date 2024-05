A Varese nasce Biblio Hub: un progetto della Biblioteca Civica dedicato ai giovani

Nella mattinata di oggi, venerdì 31 maggio, la Biblioteca Civica di Varese ha presentato il suo nuovo progetto interamente dedicato ai giovani: Biblio Hub, promosso dal Comune di Varese insieme a una rete di realtà del territorio, realizzerà all’interno della Biblioteca, laboratori, corsi, attività formative ed eventi rivolti ai giovani dai 18 a 34 anni, con l’obiettivo di dare la possibilità di acquisire nuove competenze personali e offrire momenti aggregativi attraverso il libro e la lettura. Le attività dureranno un anno e prenderanno il via da giugno 2024, fino a luglio 2025.

“Biblio Hub è un insieme di eventi che pongono il libro al centro delle attività – afferma l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Grazie ad una rete di associati e del Comune di Varese, che in collaborazione all’assessorato alla cultura ha sempre partecipato a bandi e concorsi che portano poi alla realizzazioni di progetti interessanti come questo. La Biblioteca deve essere proprio questo: non più un luogo isolato, ma un luogo dove si incociano esperienze diverse che possa avvicinare la gioventù ai libri e alla lettura”.

Questo nuovo progetto, approvato a marzo, riguarda i giovani e l’apertura della biblioteca per i giovani attraverso diverse attività e novità nell’ambiente della biblioteca, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, oltre ad essere sostenuto da numerosi partner del territorio. Il capofila del progetto sono il Comune di Varese e la Biblioteca Civica, ma il cuore pulsante delle attività sono i partner che fanno parte del Patto Locale per la lettura: Gattabuia, Cooperativa Totem, Cavedio cult aps, Burritos Aps, Cooperativa Naturart, Coopuf.

La prima proposta parte proprio da giugno 2024, con il nuovo servizio settimanale di Biblio Therapy. Grazie alla presenza di un consulente filosofico e letterario saranno proposti libri selezionati per promuovere, in base ai diversi bisogni espressi, una maggiore consapevolezza e benessere. Il servizio, che naturalmente non vuole sostituire un percorso di terapia, sarà attivo su prenotazione ogni martedì, a partire dal 4 giugno, nella fascia oraria dalle 14.00 alle 16.00.

Le altre azioni previste dal progetto avranno poi inizio dal mese di ottobre e vedranno il susseguirsi di corsi e laboratori che spazieranno da videogiochi, fumetti, romanzi gialli, storie d’amore e un weekend interamente dedicato alle professioni legate al mondo dell’editoria.

A chiudere il percorso di Biblio Hub, La Notte Bianca del Lettore, già organizzata nel 2021 e riproposta a giugno 2025 come grande evento di conclusione del progetto.

Tutte le attività proposte saranno gratuite, per offrire ai giovani concreti momenti di aggregazione, formazione e svago, prevedendo aperture ulteriori degli spazi della biblioteca per favorire una maggiore possibilità di fruizione e partecipazione.

IL PROGRAMMA:

Biblio Game: Area gaming con due comode postazioni con console per l’utilizzo in loco di video giochi e la possibilità di prestito degli stessi

Biblio Vivente: Percorsi formativi attraverso il metodo autobiografico. Percorso per studenti “Io come libro, immagini e parole“

Biblio in Giallo: Laboratori di scrittura crime per diverse fasce d’età.

Biblio in Love: Scrivere (de)scrivere l’amore per innamorare e conquistare nel periodo più romantico dell’anno. Laboratorio di lettura e scrittura creativa dedicato al tema amoroso, dalle canzoni ai messaggi Whatsapp, passando per le e-mail, le serenate e le poesie per dire l’amore

Biblio Therapy: Sportello settimanale su appuntamento dove un consulente filosofico e letterario, dopo aver ascoltato il bisogno espresso, proporrà un libro per benessere.

Laboratori di Fotografia: Tre laboratori di fotografia per il benessere e l’auto formazione in cui i partecipanti evocheranno narrazioni, attiveranno ricordi e daranno vita a nuove visioni, più consapevoli del loro sguardo unico, relazionandosi con le storie degli altri.

Biblio Work: Weekend dedicato alla presentazione delle professioni legate all’editoria e del libro d’autore.

Destinato a chi è interessato ad avvicinarsi a questo mondo.

Fumettology: Alla scoperta della “nona arte”.

Corso di introduzione alla sceneggiatura del fumetto (18-35): Dal linguaggio del fumetto alla storia, gli strumenti che ti servono per sceneggiare i fumetti.

Corso di fantasy e SCI-FI (14-18): Le tecniche di base e gli stili per imparare a illustrare opere Fantasy e di Fantascienza

Laboratorio per la creazione del tuo fumetto (18-35): Ti guideremo nella trasformazione di un breve racconto ( il soggetto) in una sceneggiatura per una graphic novel tutta tua da pubblicare. E se sai anche disegnare…

La Notte Bianca del Lettore: si terrà a fine giugno 2025: un grande evento di iniziative legate al libro e alla lettura a 360 gradi – anche attraverso linguaggi musicali, reading e perfomance. Un grande evento realizzato in collaborazione con l’ass. giovanile COVO per generare una proposta vicina anche ai tanti lettori under 35.