Al “supermanager” Antonio Belloni il Lumen Claro 2024

La 34ª edizione del Premio Lumen Claro andrà ad aggiungere una riga al già poderoso curriculum di Antonio Belloni, manager di livello mondiale, ai vertici di Procter & Gamble prima e successivamente del gruppo francese LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

UNA LUNGA LISTA DI NOMI VARESINI DI GRANDE PRESTIGIO

L’albo d’oro del riconoscimento che dal 1989 il Lions Club Varese Prealpi assegna alla personalità varesina che ha dato lustro al nostro territorio, distinguendosi nel campo delle professioni, delle arti e dell’economia, si arricchisce così di un altro nome di prestigio che si va ad aggiungere a quelli di Alfredo Ambrosetti, Marta Cartabia, Ottavio e Rosita Missoni, Salvatore Furia, Marcello Morandini, Daniele Zanzi, Donatella Sciuto, Michele De Lucchi solo per citarne qualcuno.

Belloni nei suoi 23 anni di permanenza nella grande holding francese del lusso – di cui ha rappresentato il numero 2, come braccio destro del presidente Bernard Arnault – ha gestito la vita produttiva e finanziaria di marchi di prestigio nel mercato della moda (Dior, Kenzo, Lacroix, Vuitton, Givenchy, Loewe, Pucci, Fendi, Loro Piana), in quello dei vini e dello champagne (Moët Chandon, Veuve Clicquot, Henessy), in quello dei profumi e dei cosmetici (Guerlain e molti dei profumi delle varie maison di moda) e infine in quello della grande distribuzione a livello internazionale (Sephora, La Samaritaine).

Recentemente ha comunicato la sua decisione di lasciare il gruppo francese: «La mia vita va a cicli di 23 anni: dopo 23 anni di formazione, ho lavorato per 23 anni alla Procter & Gamble. Nel 2001 sono entrato in LVMH, dove ho lavorato per altri 23 anni durante i quali abbiamo fatto cose formidabili. Uscire adesso è un bene sia per me sia per l’azienda che ha bisogno di occhi nuovi, di un team più giovane che accompagni anche la successione futura del signor Arnault. È un passaggio che abbiamo preparato assieme da tempo», ha raccontato in una intervista, precisando però che: «La parola pensione non è scritta da nessuna parte. Continuerò certamente a lavorare. Oltre a collaborare con LVMH, avrò più tempo per gli altri, a cominciare dalla mia famiglia. Resterò membro del Consiglio di Barilla, ho qualche attività imprenditoriale personale e poi vedremo».

CHI È ANTONIO BELLONI

Nato a Gallarate nel 1954, Antonio Belloni si è laureato a pieni voti in Economia all’Università di Pavia. Dal padre, fondatore di una piccola impresa di prodotti tessili, ha preso il granitico senso del dovere, dalla madre, figlia del titolare di una grande tintoria industriale, il gusto per i viaggi. Oltre alla grande passione per lo sport (basket, vela, tennis e sci) che ne lo accompagna da sempre. Sposato con Giovanna, ha quattro figli. Nel 2008 ha ricevuto da Nicolas Sarkozy l’onorificenza di Chevalier de l’Ordre National de la Legion d’Honneur.

IL PREMIO IN SALONE ESTENSE, DAVANTI A SINDACO E PREFETTO

Alberto Ciatti, presidente del Lions Club Varese Prealpi consegnerà il premio mercoledì 15 maggio alle 18,30 nel Salone Estense del Palazzo Comunale di Varese: Alla cerimonia, aperta al pubblico, prenderanno parte il sindaco di Varese Davide Galimberti, il Prefetto Salvatore Pasquariello e alcune delle personalità premiate nelle passate edizioni.