Alessio Rovera cerca a Spa il primo podio nel mondiale endurance 2024

Il mondiale endurance di automobilismo – il FIA WEC – è arrivato alla sua terza tappa dopo l’esordio in Qatar e la sfida di Imola. Tra oggi – giovedì 9 – e sabato 11 maggio si corre su uno dei circuiti più affascinanti del mondo, quello di Spa-Francorchamps, sulla distanza della “6 Ore”.

Occhi puntati, per chi guarda da Varese, su Alessio Rovera che si trova al sesto posto della classifica delle vetture Gran Turismo insieme ai compagni di abitacolo François Heriau e Simon Mann. Il terzetto difende i colori della Ferrari e della scuderia Vista AF Corse a bordo della 296 del Cavallino Rampante caratterizzata dal numero 55 sulle fiancate. Fino a qui la squadra di Rovera è stata la migliore tra le vetture di Maranello con un 7° e un 4° posto nelle precedenti gare.

Il pilota di Varese è stato autore in entrambi i casi del giro più veloce della corsa (assoluto, tra le GT) e anche per questo vuole puntare al podio: «Credo che Spa possa adattarsi bene alle nostre caratteristiche – racconta Alessio alla vigilia – È pista completa e molto variegata dove è necessario sfruttare al meglio e sotto ogni punto di vista ogni turno di guida. L’anno scorso vinsi la classe con la Ferrari 488 LMGTE (la vettura che ha preceduto la 296 ndr): ho un ottimo ricordo di quella gara e l’auspicio è di regalare un bel risultato a tutto il team».

HYPERCAR – La Ferrari uscita da Imola con una cocente delusione (un grave errore nella valutazione del meteo ha fatto arretrare le due vetture che stavano dominando la gara) cerca la rivincita sul tracciato delle Ardenne anche se la concorrenza è molto elevata con Porsche e Toyota già capaci di vincere. La lista iscritti è stata in parte cambiata a causa della concomitanza con il mondiale di Formula E che ha costretto alcuni piloti a scegliere tra le due compezioni.

DATE E ORARI – Nelle Ardenne sono 37 vetture le vetture al via, 19 Hypercar e 18 GT: le prime due prove libere sono in programma giovedì 9 alle 11.30 e alle 17.30. Venerdì prosegue il lavoro in pista con la FP3 prevista dalle 11.00 alle 12.00, mentre dalle 14.45 è il momento delle qualifiche: i migliori dieci accederanno alla Hyperpole (dalle 15.08 alle 15.20 per le LMGT3). Sabato la 6 Ore di Spa prende il via alle 13.00.