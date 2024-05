“Anziani, territorio ed energie rinnovabili” nel programma per Viggiù di Salvioni e Lista Civica Unita

Una sessantina di persone ha partecipato nel pomeriggio di sabato alla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Massimiliano Salvioni e della sua Lista Civica Unita, in corsa per le elezioni amministrative a Viggiù.

Salvioni ha parlato della sua scelta di scendere in campo «per dare una svolta a Viggiù e per valorizzare le potenzialità inespresse di questo paese in cui vivo da 13 anni» e ha poi presentato i candidati in lista. (qui l’elenco dei candidati)

L’incontro, che si è svolto a Villa Borromeo, è stato l’occasione per parlare dei punti centrali del programma elettorale, che Salvioni ha sintetizzato con «l’attenzione ad anziani e giovani del paese, alla socialità e alla valorizzazione del territorio comunale di Viggiù e di Baraggia, a partire dalla riqualificazione del centro storico e del suo patrimonio artistico», e nelle proposte per «un territorio green e pulito attraverso le energie rinnovabili. Grande attenzione nel nostro programma all’educazione civica dei ragazzi, ma anche all’ascolto della cittadinanza e alla partecipazione diretta per una corresponsabilità morale e civile del cittadino».

«Sono rimasto piacevolmente colpito sia per la partecipazione che per l’interesse suscitato dalle nostra proposte – commenta Massimiliano Salvioni – Nei prossimi giorni avremo altri incontri con la cittadinanza, secondo un calendario che verrà pubblicato sulla pagina Facebook della Lista Civica Unita. Invito i cittadini a seguirci, e a valutare le nostre proposte. Insieme, ne sono convinto, possiamo farcela».

L’incontro si è concluso con il taglio della “torta elettorale” e un brindisi con tutti i presenti.