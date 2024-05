Camioncino prende fuoco all’interno di un box. Vigili del fuoco a Varese

Vigili del fuoco in azione a Varese per domare l’incendio scoppiato nel garage interrato di una palazzina in viale Valganna, dove a prendere fuoco è stato un camioncino. Il fatto nella serata di giovedì 2 maggio.

Evacuata per scopo precauzionale la palazzina durante le prime fasi dell’intervento. Gli abitanti sono poi stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni una volta risolto l’incendio e assicurata l’agibilità dei locali.

Interdetto l’utilizzo dell’intera autorimessa per danni al solaio ed all’impianto elettrico. Interdetto l’utilizzo del box posto al piano terra posto specularmente sopra a quello interessato dall’incendio.