Candiani: “Fondi in arrivo per Castelseprio, Sacro Monte e Museo Frera di Tradate”

«Un successo frutto di un vero lavoro di promozione del territorio che ho seguito direttamente e condiviso in prima persona dal ministro Sangiuliano a cui applaudo per avere dato credito e per avere scommesso su tre eccellenze della Provincia di Varese. Il ministro Sangiuliano, come nessuno prima di lui al ministero della cultura, ha deciso per questi finanziamenti per lo sviluppo di eccellenze culturali in tutta Italia. Una visione lungimirante che premia sussidiarietà e iniziativa territoriale. Esprimo al massimo compiacimento in particolare riguardo la decisione del ministro di assegnare fondi per Castelseprio, Sacro Monte di Varese e Museo della motocicletta Frera-Museo del Futurismo di Tradate. Iniziative e facce differenti della poliedricità che in tema di cultura è in grado di esprimere la Provincia di Varese». Così il deputato della Lega Stefano Candiani.