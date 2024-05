Christian Mascetta trio sul palco di Varese Vive

Il jazz sbarca a Varese anche il sabato sera con una iniziativa che vede ancora coinvolti il 67 Jazz Club e Varese Vive, sia pure non nelle vesti di organizzatori. Sul palcoscenico di via San Francesco d’Assisi 26, sabato 18 maggio, sarà la volta del trio del chitarrista Christian Mascetta, accompagnato dal bassista Pietro Pancella e dal batterista Michele Santoleri.



Christian Mascetta è un personaggio in costante, irresistibile ascesa nel panorama del jazz nazionale. Non ancora trentenne, abruzzese di Lanciano, Mascetta sta bruciando le tappe, come hanno dimostrato negli ultimi tempi la sua collaborazione con Gegè Telesforo e la recente partecipazione alla trasmissione di Stefano Bollani “Via dei Matti numero 0” (peraltro non la sua prima apparizione in trasmissioni della Rai), senza scordare un disco realizzato con Abeat Records, l’etichetta di Mario Caccia che ha sede a Solbiate Olona e che negli ultimi anni si è affermata come la più importante a livello nazionale in campo jazzistico.

Il jazz di Christian Mascetta e dei suoi compagni d’avventura è un potente mix fatto anche di rock e di sperimentazione elettronica che per qualche verso rimanda al passato ma che fa comunque sfoggio di una notevole modernità stilistica.

L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle ore 21 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi n. 26. Ingresso 10 euro, gradita la prenotazione al numero 335-8208969.

La stagione invernale del 67 Jazz Club Varese si concluderà poi venerdì 24 maggio alle ore 21, sempre nella sede di Varese Vive, con il concerto dell‘Alboran Trio del pianista varesino Paolo Paliaga.