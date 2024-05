Cinque under40, amministratori di lungo corso e volontari: la squadra di Biandronno Più si presenta

La lista civica Biandronno Più per Biandronno e Cassinetta, presenta la sua squadra “determinata a trasformare positivamente il paese”.

«La parola chiave del nostro programma è “Comunità”, – dichiara Pietro Parola, candidato sindaco – abbiamo il forte convincimento che la collaborazione e il senso di appartenenza possano portare benefici per tutti i cittadini».

Sotto la guida del candidato sindaco, che vanta ampia esperienza nel settore pubblico e nel volontariato, si presenta una squadra coesa, con ben 5 under 40: « Ci impegniamo a migliorare la qualità della vita nel nostro paese – spiega ancora Parola – attraverso una serie di iniziative focalizzate al decoro urbano, alla sicurezza e alla tutela del territorio, vogliamo creare un ambiente vivibile e attrattivo.

Uno dei nostri obiettivi principali è stimolare lo sviluppo economico locale, sostenendo le imprese e favorendo così nuove opportunità di lavoro.

La valorizzazione delle associazioni e l’attenzione alle diverse fasce d’età sono ulteriori priorità del nostro programma, mirate a costruire una comunità inclusiva e solidale. Inoltre, guardiamo oltre i confini comunali, cercheremo infatti collaborazioni fattive con le amministrazioni dei comuni vicini e con gli enti per progetti condivisi che possano valorizzare l’intera area. Abbiamo scelto di presentarci come lista civica perché non vogliamo dipendere da alcuna scelta politica che non sia orientata al valore per il paese, e per fare questo abbiamo creato la squadra solo sulla base delle competenze e dell’amore per Biandronno e Cassinetta.

Siamo pronti a portare nuova energia e competenza alla guida di Biandronno, per un futuro migliore e più prospero per tutti».

I CANDIDATI

PIETRO PAROLA

Mi chiamo Pietro Parola e sono il candidato Sindaco della lista civica Biandronno più, per Biandronno e Cassinetta.

Per 35 anni ho lavorato come dipendente comunale acquisendo una esperienza che vorrei mettere al servizio del mio Comune. Comune al quale ho dedicato grande passione ricoprendo ruoli diversi sia come amministratore che come volontario. Oggi ricopro la carica di Presidente del Circolo Culturale e da molti anni svolgo questo impegno presso Villa Borghi, organizzando manifestazioni e prendendomi cura della collezione burattini di Gualberto Niemen.

GRAZIELLA BROGGINI

Sono Graziella Broggini, pensionata con oltre 30 anni di esperienza al servizio del nostro paese. In questo lungo percorso ho ricoperto con dedizione i ruoli di Consigliere, Assessore e Vicesindaco,

acquisendo una profonda conoscenza delle esigenze del territorio e delle sue problematiche. Forte del sostegno di tanti concittadini che hanno incoraggiato la mia decisione, mi candido nuovamente per mettere a disposizione della comunità la mia esperienza e la mia passione. Sono convinta che il mio contributo possa essere prezioso per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore per Biandronno e Cassinetta. Mi impegnerò, soprattutto in campo sociale, per promuovere il benessere e garantire la qualità della vita dei cittadini di Biandronno e Cassinetta.

RITA ASSUNTA CAMPISI

Sono Rita Assunta Campisi, vivo da sempre a Biandronno. Ho 36 anni e voglio mettere la mia esperienza al servizio del nostro paese. Laureata in economia ed amministrazione delle imprese, lavoro in un’importante azienda in ambito acquisti. Sono mamma di due splendide bambine ed il mio impegno in questa lista civica è soprattutto perché so bene quanto sia importante creare un paese sicuro e stimolante per le nuove generazioni. Sono rappresentante dei genitori nel CDA della scuola dell’infanzia di Biandronno e volontaria del Circolo Culturale. Sono una cittadina motivata e preparata, con la passione per il nostro paese e il desiderio di fare la differenza.

CRISTINA CARNEVALE BONINO

Sono Cristina Carnevale Bonino, nata a Pavia, mi sono trasferita in provincia di Varese qualche anno fa per lavoro. Da sempre attiva per la difesa dei diritti, ecologista, femminista. Laureata in Design degli Interni e Design & Engineering al Politecnico di Milano. Sono residente a Biandronno da poco tempo, ma l’amore per questi luoghi mi ha spinta a voler partecipare attivamente nell’amministrazione del nostro paese. Credo che le mie competenze, la mia passione e il mio impegno possano dare un contributo positivo alla crescita e allo sviluppo di Biandronno. Come consigliere mi occuperò di urbanistica e del Piano di Governo del Territorio.

MARIO de POLO

Sono Mario de Polo, abito a Biandronno dal 1987. Sono stato candidato sindaco nel 1994 e vicesindaco nel Comune di Cadrezzate. Sono Ingegnere civile ed ho lavorato nell’ufficio tecnico della Provincia di Milano, Varese, Pavia, in Regione Lombardia e Aler di Cremona e come libero professionista. Attualmente Datore di Lavoro e Amministratore presso Impresa di Milano che si occupa di interventi e manutenzione straordinaria in ambito trasportistico (ferro e gomma), industriale, idraulico (dighe, impianti, canali). Sono una persona concreta, affidabile e con una forte passione per il mio paese. Sono convinto che, insieme, possiamo rendere Biandronno un luogo ancora più bello, accogliente e ricco di opportunità per tutti.

GIULIA DISARO’

Sono Giulia Disarò, nata a Monza nel 1986. Da anni ho scelto Biandronno come mia casa, dove vivo con il mio compagno e i nostri amati animali domestici. Diplomata come Maestro d’Arte in grafica pubblicitaria, lavoro come operaia metalmeccanica presso un’importante azienda del territorio. Biandronno non è solo il mio luogo di residenza, ma un vero e proprio paese del cuore. La mia aspirazione è quella di istituire una

biblioteca comunale, valorizzare le aree verdi, organizzare eventi culturali e ricreativi e promuovere la mobilità sostenibile. Sono convinta che Biandronno abbia un grande potenziale e desidero contribuire attivamente al suo sviluppo e alla sua crescita.

SANDRO PARISI

Mi chiamo Sandro Parisi, sono un imprenditore digitale, laureato in Ingegneria e con un Master in Economia. Attraverso la fondazione di diverse aziende ho creato un gruppo industriale che opera nel settore digitale e impiega circa 150 persone, tra Italia e Francia. Le mie conoscenze nel campo informatico, in particolare nell’intelligenza artificiale, si tradurranno in un impegno per creare servizi innovativi per la comunità di Biandronno e per l’organizzazione comunale. Sposato, con 3 figli, sono grande appassionato di sport, passione che condivido spesso con molti concittadini. L’ interesse per la politica locale mi è stato trasmesso da mio suocero, Pasquale Vitali, biandronnese da generazioni.

CINZIA PAROLA

Mi chiamo Cinzia Parola, nata a Varese nel 1989 ho sempre vissuto a Biandronno, respirando l’anima e le esigenze del nostro paese. Laureata in Economia, con una solida esperienza come commercialista, ho deciso di mettere le mie competenze e il mio entusiasmo al servizio della nostra comunità. Mi candido con l’intento di portare in consiglio le istanze dei cittadini più giovani attraverso l’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi, formato dagli studenti della scuola. Vorrei istituire inoltre il battesimo civico per i cittadini biandronnesi che raggiungono la maggiore età.

GABRIELE PINORINI

Mi chiamo Gabriele Pinorini, classe 2001 e residente a Biandronno da sempre. Ho completato la mia formazione scolastica qui, dall’asilo alle medie. Sono laureato in ingegneria gestionale e attualmente lavoro come consulente produttivo presso un’azienda. Nel 2015 ho fondato un gruppo di giovani a Biandronno che si occupa dell’organizzazione di eventi pubblici e privati in tutta la provincia di Varese. La mia passione per l’amministrazione e la politica viene dall’influenza positiva di mio padre e di mio nonno, quest’ultimo sindaco di Brebbia in passato. Credo sia importante e fondamentale per noi giovani partecipare attivamente alla vita del nostro paese, cercando di migliorare la qualità della vita e rendendo più vivi Biandronno e Cassinetta.

LUCIANO RECH

Mi chiamo Luciano Rech, ho abitato a Biandronno per 40 anni e ora vivo a Mercallo. Ex impiegato Whirlpool, ora in pensione, ho dedicato gran parte della mia vita allo sport, sia come atleta che come organizzatore di eventi. Sono presidente del gruppo aziendale Maratoneti ed ho organizzato numerose corse podistiche di successo, tra cui il giro del Lago di Varese, “Lago di Comabbio Run” e la “Strabiandronno”. La mia passione per lo sport mi ha portato ad accumulare una vasta esperienza nel campo dell’organizzazione di eventi e nella gestione di strutture sportive. Ho inoltre ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Biandronno per una legislatura, contribuendo attivamente alla vita amministrativa del paese

FRANCESCO MARCO SANSON

Mi chiamo Francesco Marco Sanson, classe 1962, diplomato in ragioneria. Vivo a Cassinetta da 36 anni con la mia famiglia, dove svolgo l’attività di commerciante. Da sempre impegnato nel tessuto sociale ed economico locale, ho deciso di mettere la mia esperienza e la mia passione al servizio della comunità candidandomi nuovamente al Consiglio Comunale dove sosterrò le istanze di commercianti e delle industrie locali.

SERGIO ALESSANDRO TROMBIN

Sono Sergio Alessandro Trombin, nato a Besozzo, ho 62 anni, diploma di geometra. Ho lavorato come responsabile acquisti e vendite, gestione personale interno e autisti per consegne per circa 34 anni.

Attualmente pensionato. All’interno della nostra Lista sono chiamato ” l’Uomo delle Manutenzioni ” perché sono quotidianamente presente sul territorio e con occhio vigile pronto a segnalare qualsiasi guasto, rottura o inefficienza durante le mie camminate giornaliere. Sono una persona appassionata e motivata, con un forte senso di responsabilità verso la mia comunità. Credo che le mie competenze e la mia esperienza possano essere un valore aggiunto per il mio paese

MARA ZANARDI

Mi chiamo Mara Zanardi, impiegata nell’area Assicurazione Qualità (settore alimentare), da poco in pensione. Residente a Gavirate ma le mie radici sono a Cassinetta, dove sono cresciuta e ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza. Sono volontaria AIRC, fotografa amatoriale del nostro territorio con il quale ho sempre avuto un forte legame, questo mi ha spinto a partecipare attivamente alla vita sociale e culturale di Biandronno. Sono felice di dare il mio contributo alle sue attività e di lavorare per arricchire l’offerta culturale del territorio, sostenendo ed incentivando eventi legati alla fotografia, alla pittura e soprattutto alla musica.