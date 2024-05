Colazione a scuola per gli studenti della secondaria di Buguggiate

La scuola secondaria di Buguggiate, a conclusione del progetto di Educazione Alimentare, come tutti gli anni, ha organizzato una colazione a scuola per i ragazzi delle classi seconde con la dottoressa Piotti e gli insegnanti.

Giovedì 23 maggio ai ragazzi è stata offerta una prima colazione sana ed equilibrata, per mostrare in pratica, quanto appreso durante le lezioni di Educazione Alimentare.

Una mattinata speciale in cui gli studenti hanno potuto gustare un esempio di cosa si può consumare al mattino prima di iniziare la giornata: frutta fresca di stagione, latte fresco, yogurt, corn flakes, frullati proteici, pane e vari tipi di marmellate genuine.

I ragazzi e le ragazze hanno davvero gradito gli alimenti presentati ed, un tocco speciale, viene anche dal fatto di consumare la colazione in compagnia!

«Con questo evento speriamo di aver convinto gli studentu che fare colazione al mattino non è solo salutare, ma può anche essere molto gradevole! – affermano gli insegnanti – Mangiare cibi sani e gustosi, soprattutto in compagnia, può trasformare la colazione in un momento piacevole e atteso della giornata».

Da parte della scuola un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale per aver fornito gli alimenti, all’associazione L’Alveare Buguggiate che, come tutti gli anni, ha donato le marmellate preparate con ingredienti naturali e sfiziosi, e alla dottoressa Piotti «che ha dedicato il suo tempo ai nostri ragazzi».