Come scegliere il trasportino per cani adeguato?

Quando si viaggia con il proprio animale domestico, o semplicemente per far fronte alle necessità che si possono presentare quotidianamente, le cose più importanti da tenere in considerazione sono la sicurezza e il comfort del cane.

Infatti, tra le varie cose da valutare, la scelta del trasportino per cani è di fondamentale importanza per la garanzia e la tutela delle sue necessità.

Ma quali sono i punti fondamentali da tenere in considerazione nella scelta del trasportino per cani?

Ovviamente, la prima cosa in assoluto che dovresti considerare per una giusta scelta, è la taglia del tuo cane. Infatti in commercio esistono diversi prodotti di dimensioni differenti e per garantire la comodità del trasportino, basta che ti assicuri di scegliere uno che permetta al tuo amico a quattro zampe di potersi muovere comodamente, senza troppe limitazioni: il cagnolino deve essere in grado di sdraiarsi facilmente e di alzarsi qualora voglia restare in piedi.

Quindi, se conosci perfettamente le sue dalla testa alle zampe, cerca di acquistare un trasportino che gli permetta di essere libero nei movimenti.

Fare attenzione al materiale di fabbricazione

Un altro punto fondamentale, ma di uguale importanza, è sicuramente il materiale di cui è composto l’accessorio: possono essere realizzati in plastica, infatti questo materiale è molto resistente e facile da pulire; in metallo, per necessità specifiche come ad esempio per il trasporto aereo; oppure in tessuto, sono leggeri con il vantaggio di essere facili da trasportare per qualsiasi tipo di viaggio, soprattutto in auto.

Tipologie di trasportino per cani

Ci sono diversi tipi di trasportini per cani in vendita, ne illustrerò alcuni in modo da poterti fare un’idea su quale potresti acquistare:

Trasportino pieghevole , pensato appositamente per far riposare il tuo cane, facile da montare e riporre, lo potrà utilizzare sia come cuccia quotidianamente, oppure lo potrai tenere comodamente in macchina ed utilizzarlo ogni volta che vorrai portare con te il tuo cagnolino;

, pensato appositamente per far riposare il tuo cane, facile da montare e riporre, lo potrà utilizzare sia come cuccia quotidianamente, oppure lo potrai tenere comodamente in macchina ed utilizzarlo ogni volta che vorrai portare con te il tuo cagnolino; Trasportino con rotelle , realizzato in plastica, è un accessorio ideale per i lunghi viaggi in aereo perché è dotato di bloccaggi sicuri a norma di legge. È dotato anche di drenaggio e la sua struttura è molto robusta, veramente un ottimo prodotto se hai necessità specifiche e viaggi molto;

, realizzato in plastica, è un accessorio ideale per i lunghi viaggi in aereo perché è dotato di bloccaggi sicuri a norma di legge. È dotato anche di drenaggio e la sua struttura è molto robusta, veramente un ottimo prodotto se hai necessità specifiche e viaggi molto; Trasportino rotondo semirigido, questo trasportino, rispetto agli altri due sopracitati, è utile per l’utilizzo giornaliero, ad esempio se devi portare il tuo cagnolino dal veterinario, al ristorante o a fare la spesa, questo accessorio potrebbe fare al caso tuo perché è facile da utilizzare, realizzato in tessuto, molto comodo e impermeabile in caso di maltempo. Naturalmente è più consigliato per i cani di piccola taglia.

La sicurezza del trasportino per cani

La sicurezza del tuo cagnolino, è un aspetto fondamentale che non può non essere preso in considerazione.

Controlla sempre che il trasportino sia dotato di tutti i meccanismi principali di chiusura e apertura, così potrai evitare che il cane lo possa aprire durante il viaggio, ma soprattutto, che sia dotato di una giusta aereazione e che ti possa guardare comunicando con te in caso di bisogno.

La qualità e la sicurezza devono essere sempre garantite, testate e messe al primo posto, per evitare di imbattersi in acquisti che poi si rivelano inefficienti ed inadeguati.

Come hai potuto vedere, ci sono svariate idee sulla tipologia e il metodo per scegliere un trasportino adeguato, tutto si basa sul prestare attenzione ai particolari più importanti che devi sempre considerare per le necessità che hai tu, ma anche per offrire la migliore comodità del tuo cane. Ti consiglio di non avere troppa fretta nell’acquisto, valuta sempre tutto con accortezza, soffermati a riflettere sui bisogni a cui devi far fronte e vedrai che farai la scelta giusta!