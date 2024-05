Da Lecce a Sternatia: tra le pagghiare, una lingua antica e l’olio per Londra

Partiti da Gallarate, Stefano, Cristian e Adams propongono quest’anno il Cammino del Salento, nuovo percorso a piedi dopo quelli raccontati negli anni scorsi, dall’Abruzzo alla Galizia. Ecco la prima tappa

Lecce – Sternatia

Il nostro cammino ha ufficialmente inizio dal capoluogo del Salento: Lecce, la perla del barocco.

Prima di recarci a porta Napoli, vero punto di partenza del cammino, ci concediamo qualche chilometro extra per le vie di Lecce per ammirare le ricche facciate delle numerose chiese e dei palazzi storici del centro.

Prima di uscire definitivamente dalla città, passiamo davanti a una serie di lussuose ville in stile liberty, alcune delle quali restaurate e conservate benissimo, segno dell’espansione edilizia avuta da Lecce all’inizio del secolo scorso.

Allontanandoci ulteriormente, iniziamo a costeggiare numerosi uliveti inframezzati da grandissime pale di fichi d’india e da diverse pagghiare: sono costruzioni a secco (tipo i trulli) che venivano adibite a deposito di paglia e granaglie e, occasionalmente, anche come abitazione dai contadini nei periodi delle messi.

Arriviamo infine a Sternatia, piccolo centro abitato, una volta grande centro di produzione dell’olio e uno degli ultimi posti del Salento dove ancora si parla il grico, un dialetto greco con elementi di greco antico, greco bizantino e italiano.

L’elemento di maggiore interesse di questa cittadina è il frantoio ipogeo; risalente al 1400 o 1500 è completamente scavato sotto terra: qui a temperatura costante venivano lavorate tutte le olive provenienti dagli innumerevoli uliveti di allora e venivano prodotti olio di oliva commestibile e l’olio “lampante” che, imbarcato sulle navi mercantili a Gallipoli, finiva a Londra ad alimentare i lampioni cittadini. Ringraziamo il signor Luigi per la sua disponibilità ad aprirci il frantoio per la visita e per le preziose informazioni.

Km previsti: 21,6

Km totali: 28