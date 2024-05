Danilo De Rocchi si ricandida per Casalzuigno: “Abbiamo tanti progetti da portare avanti”

Danilo De Rocchi si ricandidata per Casalzuigno. L’attuale sindaco, classe 1966, ha deciso di ripresentare la sua candidatura per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Ad appoggiarlo la lista civica “Siamo Casalzuigno”, composta da alcuni esponenti che lo hanno accompagnato anche in questo mandato e volti nuovi. L’altro candidato è Graziella Giacon, ex sindaco a Laveno Mombello e segretario della Lega per la Valcuvia, che si candida con la lista “Insieme per Casalzuigno”.

«Ho deciso di ripropormi per concludere i lavori iniziati fino ad oggi e sono davvero tanti. In questi cinque anni ho affrontato tante situazioni di emergenza, a partire dalla pandemia da Covid, poi le alluvioni che ci hanno colpito duramente. Inoltre, quando ho iniziato il mio mandato, cinque anni fa, ho trovato un paese lasciato completamente allo sbando dalle amministrazioni precedenti. Sono contento, perché abbiamo lavorato bene, anche grazie a finanziamenti comunali ed extra comunali che ci hanno permesso di far fronte a dei bei progetti».

Quali sono i progetti che l’hanno gratificata di più?

«Quello di aver sistemato i corsi d’acqua del paese, mettendo in sicurezza i cittadini. Sono progetti lunghi e articolati, da completare. Inoltre, abbiamo cercato di rilanciare il paese dal punto di vista dell’aggregazione, quando abbiamo iniziato il mandato era oramai un paese dissociato da eventi o situazioni culturali che potessero dare valore al paese. Abbiamo riaperto il dialogo con Villa Della Porta Bozzolo, bene del Fai ad esempio, e lavorato molto su Arcumeggia, grazie al bando dei piccoli borghi e non solo. Questo ci ha permesso di fare davvero molti interventi, abbiamo anche dialogato con Comunità Montana per intervenire ulteriormente».

Alcuni progetti che vorrebbe realizzare per Casalzuigno?

«La pista ciclopedonale che collega Casalzuigno a Cuveglio da una parte, dall’altra a Cittiglio, quindi al percorso già esistente che arriva fino a Laveno Mombello. Inoltre, è importante realizzare il marciapiede di collegamento con Cuveglio sulla Sp394; abbiamo chiesto l’intervento strutturale di provincia per la strada che porta ad Arcumeggia. Rispetto all’istruzione, ci piacerebbe riuscire a riaprire nella sede della ex scuola elementare il nuovo asilo: siamo in controtendenza rispetto alla media provinciale, per il prossimo anno scolastico abbiamo 40 iscritti e questo è positivo. Pensi che in questi cinque anni i residenti di Casalzuigno sono passati da 1170 a 1390 e questa crescita è importante».

Quali sono i motivi secondo lei?

«Abbiamo garantito una serie di servizi che prima non c’erano, a partire dall’apertura degli uffici comunali per più tempo, il trasporto scolastico per i bambini della materna e delle elementali, abbiamo aggiornato il PGT,aperto uno sportello medico con volontari di Lilt. Insomma, molte cose. Aggiungo, abbiamo sistemato l’illuminazione pubblica con luci a led e questo è importante per il risparmio energetico ma anche per la sicurezza del paese».

Quali sono le sfide dei prossimi cinque anni?

«Immagino un paese in continua evoluzione, garantendo ai cittadini i maggiori servizi possibili, dalla fibra ottica alla viabilità, ma i progetti sono davvero tanti».

Qual è stata la più bella soddisfazione di questi 5 anni?

«L’altro giorno alcuni bambini del paese sono venuti a chiedere con rispetto e gentilezza le chiavi per poter andare a giocare nel campo da calcio. E questo è molto bello perché diamo loro la possibilità di avere uno spazio di aggregazione e socialità, ma anche perché sottolinea il rispetto e l’importanza che anche loro danno alle cose del loro paese».

Danilo De Rocchi e la sua lista incontrano i cittadini:

Gazebi in paese: sabato 25 e domenica 26 maggio e l’1 giuno.

Incontro pubblico: il 31 in sala consiglio, alle 21.