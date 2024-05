Delegazione di giornalisti giapponesi in visita a Varese

L’ammirazione per la cucina italiana in Giappone è un fenomeno in continua crescita. Il fascino reciproco tra i due paesi è una realtà ormai consolidata e tanto quanto gli italiani amano la cultura, il cibo e le tradizioni giapponesi, altrettanto i giapponesi ammirano, sognano e apprezzato tutto ciò che è Made in Italy.

In queste settimane l’importante rivista giapponese Italiazuki, dedicata alla cultura enogastronomica italiana è in tour lungo lo stivale e dopo aver visitato la Puglia, la Campania, aver soggiornato ai Sassi di Matera, alla ricerca delle ricette più tradizionali, è sbarcata a Varese.

Il direttore della rivista Hiroaki Matsumoto insieme a Miki Tanaka e Kaori Ereditato hanno visitato le botteghe storiche e più tipiche della città di Varese per conoscere i prodotti e le abitudini della spesa dei varesini. Hanno intervistato tre mamme d’eccezione: Paola Romano, Valentina Merra e Adelia Pedroni nelle loro cucine per il prossimo numero monografico che uscirà a novembre dedicato ai “Piatti della mamma”. Ogni numero della rivista, infatti, ha un tema che racconta ricette, storie e tradizioni visitando sul luogo le singole città e realtà.

A Varese la delegazione ha visitato la storica drogheria Vercellini, il negozio do pasta e farine Cantù in corso Matteotti, il panificio Colombo Marzoli e la pasticceria di Giacomo Aceti C’est la vie, gelateria Buosi, la Bottega di Simone e l’azienda agricola Cova rimanendo stupiti dell’atmosfera e del fascino della nostra città.

Siamo curiosi di conoscere il loro racconto sul prossimo numero di novembre, che sarà distribuito in 40mila copie nei ristoranti e nei punti vendita di Tokyo e di tutto il Giappone.